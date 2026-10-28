Helga Vala spyr hvað er að gerast á vinnumarkaði: „Hver setur nýja manneskju í verkefnið?“

Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrum þingmaður, er ein þeirra sem furðar sig á uppsögnum borgarstjórnar í gær. Stöðugildum var fækkað um 74 í gær. Fimmtíu starfsmenn fá beina uppsögn, en að um er að ræða þriðja og síðasta áfanga við fækkun stöðugilda frá því að núverandi meirihluti tók við í borginni í byrjun júní.
„Eftir að hafa fylgst með uppsögnum í ráðhúsinu í gær spyr ég, hvað gerðist eiginlega á íslenskum vinnumarkaði? Af hverju þykir það eðlilegt að henda fólki, sem hefur ekki brotið af sér í starfi, út með skít og skömm?“
Spyr Helga Vala af hverju það þykir smart að kalla fólk inn á fund með engum fyrirvara, segja því upp og um leið vísa því úr húsi. „Hvers vegna þykir atvinnurekendum ákjósanlegt að fólk fái ekki að vinna uppsagnarfrest, kveðja samstarfsfólk sitt og jafna sig á áfallinu í sátt við vinnustaðinn í stað þessarar framkomu?“
„Svo velti ég fyrir mér, hver setur nýja manneskju í verkefnið, hvernig gengur það ef búið er að henda þeim sem vann verkið út. Er það ekki tíma/orku og þekkingarsóun að nýta ekki þá sem sinnt hafa verkefninu árum og jafnvel áratugum saman, í að kynna verkefnin fyrir arftakanum, þ.e. ef yfirmenn ætla ekki að leggja öll verkefnin niður?“
Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnkt í LHÍ og blaðamaður á Morgunblaðinu þakkar Helgu fyrir færsluna og segist vera að heyra af þessu víðar. „Á sama tíma og það er í gangi alls kyns vakning gagnvart eðlilegum mannlegheitum á hinum og þessum sviðum, krafa um meiri nánd, skilning, gagnsæi og góðvild þá er þetta í gangi, sem fer öndvert gegn þessu.
Saklaust fólk, sem hefur skilað sínu samviskusamlega í áratugi er ekki bara trámatíserað með skyndibrottrekstrum heldur er það glæpamannavætt að auki, tölvum lokað samdægurs og því vísað út með skömm. Ég væri gjarnan til í að fá útskýringu á þessari lógík, því að sannarlega er þetta meðvitað af hálfu atvinnurekandans.“
Anna Kristjánsdóttir, samfélagsrýnir og fyrrum vélstýra spyr einfaldlega: „Er ekki bara verið að skipta út fólki? Líklega verður fólk með réttu flokksskírteinin komið í þessi störf áður en langt um líður.“ Eiríkur Jónsson, fyrrum formaður Kennarasambands Íslands, tekur í sama streng: „Er þetta ekki bara nauðsynlegur undirbúningur undir það að koma þessum störfum í hendur einka(vina) aðila, þ.e.a.s. útvistun?“
„Þessi aðferð er bara algjörlega galin en hefur verið stunduð í ráðhúsinu áður hjá fyrri flokkum, man eftir td húsvörðum sem fengu pokann sinn og sendir heim á uppsagnarfresti og inn kom Securitas,,, veit ekki ,kanski einhver tenging þar við rétta aðila . Var gert hjá Póstinum þegar snillingurinn fluggæinn kom þar til að taka til ,, menn með 40 ára starferil bara leiddir út eins og glæpamenn,“ segir Margrét Rósa Einarsdóttir fyrrum staðarhaldari í Iðnó.
Viðar Eggertsson, fyrrum leikari og leikstjóri, og Margrét Erla Maack, sviðslistakona með meiru rifja upp uppsögn á RÚV á sínum tíma, þar sem hann hélt starfinu en hún ekki:
„Þetta rifjar upp fyrir mér uppsagnahrinu á RÚV að mig minnir 2013. Þar var þessari ömurlegu aðferð beitt sem virðist vera einhverskonar „uppsagnamenning„ eftir einhverjum kokkapókum „sérfræðinga". Rás 1 var algjörlega í rúst. Fólk ver rekið út frá vinnutölvunum í miðri þáttagerð og báðu um að fá að klára þættina sem þau voru að vinna að en var neitað og rekið úr húsi og aðgangur þeirra lokaður á öllum kerfum RÚV. Við tók skelfilegur tími því enginn þulur var eftir til að kynna dagskrána og þættir ekki til sem höfðu verið settir á dagskrá. Við sem eftir sátum vorum ekki síður með böggum hildar og vart vinnufær næstu vikur á eftir. Það hafði ekki verið hugsað til framtíðar, ekki einu sinni til næsta dags, í þessari hrikalegu og gerræðislegu uppsagnarhrinu. Sagan á ekki að þurfa að endurtaka sig þegar hægt er að læra af henni,“segir Viðar.
„Ég man eftir að þurfa að fara, og heima hringdi ég í viðmælendur. “Hæ, heyrðu, við komum ekki að taka viðtalið, það var verið að segja mér upp.” Svo hringdi ég í foreldra mína,“ segir Margrét.
Uppsagnirnar eiga að spara 1,3 milljarða árlega
„Aðgerðirnar fela í sér að 50 starfsmönnum á fimm sviðum og tveimur skrifstofum verður sagt upp störfum en af þeim verður þremur boðin önnur laus störf. Heildaráhrif aðgerðanna munu fela í sér fækkun upp á 73,8 stöðugildi, m.a. vegna starfsmannaveltu, tímabundinna ráðninga og stöðvunar ráðninga. Starfsfólki sem missir vinnuna býðst að sækja sér aðstoð hjá sálfræðingum og aðstoð við atvinnuleit í gegnum ráðningastofu,“ sagði í fréttatilkynningu frá borginni. Þessar aðgerðir eigi að skila 1,3 milljörðum í varanlegum árlegum sparnaði.
„Með þessum aðgerðum lýkur þriðja og síðasta áfanga þeirrar umfangsmiklu fækkunar stöðugilda sem við höfum þurft að ráðast í undanfarna mánuði í miðlægri stjórnsýslu. Þetta hafa verið erfiðar en nauðsynlegar ákvarðanir sem ekki eru teknar af léttúð. Að baki þessum tölum er fólk sem hefur sinnt mikilvægum störfum og ég vil þakka því fyrir þeirra framlag til borgarinnar í gegnum árin,“ er haft eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í tilkynningunni.