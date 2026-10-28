Heiða Ósk kemur Klettabæ til varnar: „Þá var barnið mitt gripið og öll fjölskyldan mín“

„Þetta var þungur þáttur. Hann var þungur, ósanngjarn, einhliða og ég varð fyrir mjög miklum vonbrigðum,“ segir Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir, móðir barns á Klettabæ, um Kveiksþáttinn í gærkvöldi. Mikið hefur verið rætt um þáttinn í dag þar sem fjallað var um börn með flókinn vanda sem hafa í áraraðir verið vistuð í einkareknum búsetuúrræðum. Þar streyma milljarðar króna frá hinu opinbera til fyrirtækjanna þar sem starfsfólk er oft á löngum vöktum og það er fjárhagslegur hvati til þess að börnum gangi ekki nógu vel.
Þátturinn tekinn af vefnum tímabundið
Þátturinn var tekinn af vef RÚV í dag, ritstjóri Kveiks sagði við Vísi að það hafi þurft að uppfæra myndefni í þættinum.
Fyrr í dag birti Börkur Birgisson, sem á að baki dóma fyrir alvarlega ofbeldisglæpi, myndir af Andra Má Ágústssyni, viðmælanda í þættinum, þar sem Andri Már er með fjölskyldu sinni og sagði: „Kæru vinir. Förum varlega í umferðinni og sýnum þroskaheftum sérstaka tillitsemi.“
Andri Már, sem ræddi um Börk í þættinum, sagði við RÚV að það væri galið að birta mynd af barninu hans.
Ráðherra segir markmið pilsfaldakapítalisma að hámarka hagnað
Meðal einkareknu búsetuúrræðanna sem fjallað var um í þættinum er Klettabær en fram kom í þættinum að í fyrra hafi borgin greitt rúmlega einn og hálfan milljarð króna til Klettabæjar en þar eru börn og fullorðnir vistuð til lengri og skemmri tíma, boðið er upp á skólaúrræði ásamt fleiru. Alls eru 83 einstaklingar í þjónustu hjá Klettabæ, þar af 52 börn og 27 í fullri búsetu, yngsta barnið er níu ára. Fram kom í þættinum að starfsmenn á næturvakt hafi verið sofandi þegar stúlka fór út um svalahurð, stúlkan fannst af lögreglu og þegar komið var með hana til baka vissi starfsfólkið ekki að hún hefði farið. Starfsmennirnir fengu skriflega áminningu og mega ekki aftur taka næturvakt.
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Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, sagði í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag að hún hafi ekki vitað hvernig staðan væri. Sagðist hún ætla að draga til bara einkavæðingu í þjónustu við börn með flókinn vanda. „Þessi pilsfaldakapítalismi sem mörgum er hugleikinn hefur náttúrulega tilhneigingu til þess að fylgja hagfræðinni um að lágmarka allan tilkostnað til að hámarka allan hagnað. Við sjáum það bara þegar verið er að greiða sér út tugi milljóna eða jafnvel ennþá meira af svona rekstri á sama tíma og verið er að draga úr þjónustunni, verið að spara í vaktavinnu og jafnvel verið að halda því fram að ekki sé til peningur fyrir mat, þá er illa komið fyrir okkur,“ sagði Inga.
Ekki hægt að taka umræðuna svona
Aðalheiður Ósk, Heiða Ósk, var gestur í Síðdegisútvarpinu á Rás 2 í dag þar sem hún ræddi um sína reynslu af því að vera með barn búsett á Klettabæ. Segir hún að það hafi bjargað barninu og fjölskyldunni allri.
„Þetta er umræða sem þarf að taka en við getum ekki tekið hana svona. Við getum ekki bara tekið eitthvað eitt úrræði, nánast alfarið fyrir og horfa á tekjurnar. Það þarf að horfa bara á að það kostar helling að veita svona þjónustu. Það sem vantar er eftirfylgni, það þarf að fylgjast með úrræðunum. Þegar eitthvað fer úrskeiðis, hvað þá? Er því fylgt eftir? Við þurfum að vita hvað við erum að gera við peningana,“ segir Heiða Ósk.
Barnið hennar hefur búið á Klettabæ í tvö ár. „Klettabær bjargaði ekki bara barninu mínu heldur fjölskyldunni. Það fór alveg ömurlega ferð í gegnum þetta kerfi. Það þurfti að fara á þetta X til að fara á næsta X og það hafði mjög skaðlegar afleiðingar fyrir barnið mitt. Þau vissu ekki hvar þau áttu að hafa barnið mitt á meðan það var verið að finna úrræði. Svo þarf að fara í gegnum fósturkerfið þó þau viti að það virkar ekki, það þarf að haka í það box áður en hann fer í einkarekið úrræði. Barnaverndin stingur upp á nýju úrræði, sem ég vissi ekki þá að væri glænýtt, og vissi ekki að þar væri ekki sú reynsla sem þurfti til að geta sinnt barninu mínu með svona fjölþættar þarfir, með skelfilegum afleiðingum. Eftir mikið ofbeldi og hrikalegar uppákomur þá er samningnum rift við það úrræði og við förum loksins í Klettabæ, þá var barnið mitt gripið og öll fjölskyldan mín.“
Hún upplifir ekki að barnið hennar sé í geymslu. „Að heyra einhvern fyrrum starfsmann Klettabæjar segja þetta, ég er ofboðslega fegin að segja að þetta sé fyrrum starfsmaður, ég vil ekki að fólkið sem hugsar um barnið mitt líti á það að þau séu að geyma barnið mitt einhversstaðar,“ segir Heiða Ósk. Það er ekki hennar reynsla. „Það er virkni, það er útivera, það er rækt, veiðiferðir.“