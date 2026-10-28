Erlent skipafélag kaupir Samskip og dótturfélög

Erlent skipafélag hefur keypt flutningsfyrirtækið Samskip og dótturfélög. Frá þessu greinir Vísir sem segir að starfsmenn Samskipa hafi verið upplýstir um söluna á fundi eftir hádegi í dag.
Hjónin Ólafur Ólafsson og Ingibjörg Kristánsdóttir voru stærstu eigendur flutningafélagsins sem var stofnað árið 1990 og byggði á grunni skipadeildar Sambands íslenskra samvinnufélaga. Félagið hefur vaxið mikið undanfarna áratugi og er nú eitt af leiðandi flutningafyrirtækjum Evrópu með höfuðstöðvar í Hollandi.