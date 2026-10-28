Elliði beinir óþægilegri spurningu til Samfylkingarinnar – „Eða breytist mælikvarðinn eftir því hver talar?“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, beinir spjótum sínum að Samfylkingunni og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í nýrri grein þar sem hann ber saman umræðuna um innflytjendamál hér á landi og í Danmörku.
Hann rifjar upp hörð ummæli Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og leiðtoga systurflokks Samfylkingarinnar, og spyr hvort íslenskir jafnaðarmenn telji þau rasísk.
Grein Elliða birtist á Vísi í morgun og kemur í kjölfar harðra deilna um ummæli hans sjálfs um innflytjendur frá Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Ummælin hafa meðal annars verið gagnrýnd af Samfylkingunni og hefur því verið velt upp hvort þau geti varðað við hegningarlög.
Elliði byrjar á því að rifja upp orð Kristrúnar Frostadóttur á Alþingi 30. apríl síðastliðinn, þegar hún ræddi um innflytjendastefnu Dana og samskipti sín við Mette Frederiksen.
„Ég hef rætt þennan málaflokk margsinnis við flokkssystur mína Mette Frederiksen, og geri mér alveg fyllilega grein fyrir því hvað er í gangi í Danmörku,“ sagði Kristrún samkvæmt tilvitnun Elliða.
Bæjarstjórinn spyr hvað felist í þessum orðum forsætisráðherrans og hvað hún viti um afstöðu dönsku flokkssystur sinnar.
„Hvað er það sem Kristrún veit að „er í gangi í Danmörku“? Hvað er það sem Mette Frederiksen hefur um þessi mál að segja?“
Rifjar upp hörð ummæli Mette
Elliði rekur því næst nokkur dæmi um ummæli Mette Frederiksen á danska þjóðþinginu og á ársfundi Jafnaðarmannaflokksins. Hann segir danska forsætisráðherrann hafa talað afdráttarlaust um áhrif innflytjenda frá tilteknum ríkjum á danskt samfélag, aðlögun þeirra að evrópskum gildum og nauðsyn þess að fylgja strangri stefnu í útlendingamálum.
„Mette fer ekki í felur með afstöðu sína. Orðin eru afdráttarlaus,“ skrifar Elliði.
Hann vísar meðal annars til þingumræðu í Danmörku í ágúst síðastliðnum þar sem Mette fjallaði um ógnir við evrópskt samfélag. Samkvæmt samantekt Elliða sagði hún að ógnin kæmi ekki aðeins utan frá heldur einnig frá fólki innan Evrópu sem hafnaði grundvallargildum frjálsra og opinna samfélaga.
Elliði bendir sérstaklega á að Mette hafi í þessu samhengi fjallað um fólk með íslamskan bakgrunn sem vildi ekki slíkt samfélag.
Hann rifjar einnig upp ummæli hennar frá apríl 2025 um innflytjendur frá svokölluðum MENAPT-ríkjum, en þar er meðal annars átt við ríki í Miðausturlöndum, Norður-Afríku, Pakistan og Tyrkland.
Að sögn Elliða sagði Mette að innflytjendur frá þessum ríkjum hefðu haft of mikil áhrif á danskt samfélag og lýsti hún jafnframt vilja til að herða reglur um brottvísun erlendra ríkisborgara sem fremja afbrot.
Elliði vísar jafnframt til ummæla hennar um viðhorf meðal danskra múslima. Þar hafi Mette meðal annars stuðst við skoðanakönnun um afstöðu til samkynhneigðar og Hamas.
„Vísaði hún m.a. í könnun sem sýndi að meira en helmingur danskra múslima myndi ekki sætta sig við að barn þeirra vildi lifa opinskátt sem samkynhneigt. Þá benti hún á að um þriðjungur múslima í Danmörku væri að nokkru eða miklu leyti hliðhollur hryðjuverkasamtökunum Hamas,“ segir Elliði í greininni.
Hvassari tónn en sem er gagnrýndur hér á landi
Elliði vekur einnig athygli á ræðu Mette á ársfundi danskra jafnaðarmanna í september síðastliðnum. Þar hafi hún sagt að mikill innflutningur fólks hefði gert danskt samfélag óöruggara og dregið úr öryggistilfinningu almennings.
Elliði telur að orðræða dönsku forsætisráðherrans sé jafnvel hvassari en sú sem fulltrúar Samfylkingarinnar hafa gagnrýnt hér á landi.
Hann bendir jafnframt á að Mette hafi hvatt til áframhaldandi samstarfs um eins stranga útlendingastefnu og mögulegt væri og tengt slíka stefnu við samheldni, frelsi og öryggi samfélagsins.
Elliði segir afstöðu hennar skýra og telur að íslenskir jafnaðarmenn þurfi að svara því hvernig þeir meti slíkan málflutning.
„Hann er hvass tónn leiðtoga jafnaðarmanna í Danmörku. Jafnvel hvassari en sá sem fulltrúar Samfylkingarinnar keppast við að gagnrýna hér á landi og fordæma sem rasisma.“
Krefur Samfylkinguna svara
Í lokaorðum greinarinnar beinir Elliði spurningum sínum sérstaklega að fulltrúum Samfylkingarinnar.
Hann vill fá fram hvort flokkurinn telji ummæli Mette Frederiksen rasísk og hvort sömu viðmið eigi að gilda um slíkan málflutning óháð því hver eigi í hlut.
Elliði spyr jafnframt hvort ummæli af þessu tagi gætu að mati þingmanna Samfylkingarinnar gefið tilefni til umræðu um ákvæði hegningarlaga ef þau væru látin falla hér á landi.
„Mette sagði þessi orð. Spurningin er því einföld: Telja fulltrúar Samfylkingarinnar þau rasísk? Telja þeir tilefni til að ræða þau með vísan til hegningarlaga ef þau eru sett fram hér á landi? Eða breytist mælikvarðinn eftir því hver talar?“