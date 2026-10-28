Dæmdir fyrir að kveikja í Teslu-bifreið lögreglukonu

Þrír menn hafa verið sakfelldir í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að kveikja í Teslu-bifreið rannsóknarlögreglukonu hjá Lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu. Íkveikjan var framin árið 2023 og vakti mikinn óhug en ljóst var talið að hún tengdist störfum lögreglukonunnar og hefði verið ætluð til þess að ógna henni.
Mennirnir eru allir með íslenskar kennitölur en af erlendum uppruna.
Einn mannanna var ákærður fyrir tilraun til stórfelldra eignaspjalla með því að gera tilraun sem misheppnaðist, gegn hundrað þúsund króna greiðslu, til að kveikja í Teslunni. Mennirnir þrír voru síðan allir ákærðir fyrir stórfelld eignaspjöll með því að hafa nokkrum tímum eftir að misheppnaða tilraunin var gerð staðið fyrir því að kveikt í bifreiðinni með þeim afleiðingum að hún eyðilagðist. Einn þeirra var ákærður fyrir skipulagningu verknaðarins með því að fá þann sem gerði einn fyrri tilraunina til þess að kveikja í bílnum en samkvæmt ákæru fékk síðan síðarnefndi maðurinn þann þriðja með sér í verkið.
Vörður sem greiddi út bætur vegna tjónsins krafði mennina um greiðslu bóta og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu krafði þá einnig um bætur.
Sjá einnig: Þrír menn ákærðir fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns
Sjá einnig: Dularfulla Teslubrunamálið aftur fyrir dóm – Sakaðir um að kveikja í bíl lögreglukonu
Sjá einnig: Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Íkveikjan
Rannsóknarlögreglukonan, sem þegar íkveikjan átti sér stað starfaði í fíkniefnadeild en virðist síðar hafa látið af því starfi, tjáði kollegum sínum á vettvangi að hana grunaði ákveðna nafngreinda aðila um að tengjast íkveikjunni og að annar þessara aðila hefði hótað henni í tengslum við vinnu hennar.
Vitni náði ljósmynd af mönnunum tveimur serm sáu um íkveikjuna.
Við rannsókn málsins kom í ljós að rafhlaupahjól sem fannst skammt frá, en vitni sáu til mannanna á slíkum hjólum, hefði verið leigt með símanúmeri annars þeirra sem sáu um íkveikjuna.
Málið var frá upphafi rannsakað sem bæði eignaspjöll og brot gegn valdstjórninni. Embætti héraðssaksóknara sá um allar skýrslutökur af sakborningum.
Leifar af bensíni greindust í skóm þeirra tveggja sem kveiktu í bílnum en engin fingraför fundust á latex-hönskum og plastflösku sem í hafði verið eldfimur vökvi, sem fundust skammt frá vettvangi.
Í símum þremenningana fundust ýmis skilaboð meðal annars skilaboð frá aðila sem sendi þeim mannanna sem skipulagði íkveikjuna, en tók ekki beinan þátt, skilaboð um hvíta Teslu. Einnig fundust skilaboð frá öðrum þeirra sem kveikti í til skipuleggjandans um að hann hefði kveikt í bílnum. Sá maður sást einnig á upptöku úr öryggismyndavél á bensínstöð með bensínsbrúsa þessa sömu nótt en íkveikjan var framin á áttunda tímanum um morguninn.
Hótanir
Í yfirheyrslu hjá lögreglu sagðist annar þeirra sem kveikti í bílnum hafa fylgt hinum á staðinn að beiðni hans en hann hefði tjáð sér að honum hefi verið hótað öllu illu ef hann kveikti ekki bílnum. Sagðist maðurinn hins vegar ekki hafa tekið þátt í íkveikjunni heldur beðið á meðan hinn maðurinn kveikti í. Hættulegt fólk hefði fyrirskipað íkveikjuna en hann sagðist ekki vita nánari deili á því. Sagðist hann hafa talið að bíllinn væri í eigu aðila sem tengdist glæpastarfsemi.
Hinn maðurinn, sem samkvæmt ákæru sá um íkveikjuna, sagði lögreglu að fjölskyldu hans hafi verið hótað lífláti ef hann kveikti ekki í en hann hafi átt að fá 100.000 krónur greiddar. Hann hefði farið einn um nóttina til að kveikja í en það hafi mistekist og hann hafi þá fengið hinn manninn með sér sem hafi séð um íkveikjuna. Hann sagði að þriðji maðurinn, sem samkvæmt ákæru skipulagði verkið, væri sá sem hafi hótað honum og fengið hann þannig til verksins.
Sá maður sagði í yfirheyrslu að maður sem hann hefði kynnst á Íslandi en væri stórtækur í undirheimum Svíþjóðar hafi fengið hann til verksins með hótunum. Hefði þessi glæpaforingi sent sér upplýsingar tegund, lit og fyrstu tvær tölur í bílnúmeri bílsins. Sagðist maðurinn ekki hafa vitað að lögreglumaður ætti bílinn. Fyrir dómi neitaði hann hins vegar öllu.
Lögreglukonan bar vitni fyrir dómi og sagðist kvaðst hafa sett íkveikjuna í samhengi við hótanir sem hún hefði fengið en sá sem hefði hótað henni væri ekki ákærður í þessu máli.
Engin frávísun
I niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur segir að lögmenn þremenninganna hafi krafist frávísunar meðal annars á þeim grundvelli að málið hafi verið rannsakað af starfsmönnum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem hafi verið vanhæfir sökum tengsla sinna við brotaþolann. Dómurinn segir hins vegar liggja fyrir að embætti héraðssaksóknara hafi tekið við stjórn rannsóknarinnar á fyrsta degi og að lögreglumenn sem báru vitni fyrir dómi hafi allir staðfest það. Dómurinn fellst því ekki á frávísunarkröfuna.
Annar mannanna sem samkvæmt ákæru sá um íkveikjuna mætti ekki fyrir dóm, að þingfestingu undanskilinni þar sem hann lýsti sig saklausan. Hann fór úr landi og ekki tókst að hafa upp á honum. Hinn maðurinn sem samkvæmt ákæru sá um íkveikjuna kom fyrir dóminn og framburður hans þar var á sömu nótum og hjá lögreglu.
Með vísan til framburðar vitnis og þess sem lá fyrir um skóbúnað mannanna telur dómurinn hins vegar að sá sem mætti fyrir dóm hafi kveikt í en hinn, sem mætti ekki fyrir dóm, hafi beðið á meðan.
Dómurinn segir framburð þeirra tveggja trúverðugan að mestu leyti og fái stoð í framburðum vitna og gögnum málsins, meðal an-nars símagögnum. Framburður þriðja mannsins sem var gerbreyttur frá því sem var hjá lögreglu sé hins vegar ótrúverðugur.
Dómurinn telur það hafið yfir skynsamlegan vafa að þegar kemur að fyrri ákæruliðnum vegna misheppnuðu íkveikjutilraunarinnar þá sé sá eini þeirra sem var ákærður í þeim lið sekur og framburður hans sjálfs staðfesti það.
Hvað varðar seinni ákæruliðinn er það niðurstaða héraðsdóms að það sé hafið yfir allan skynsamlegan vafa miðað við gögn málsins og framburði hvor þeirra, sem fóru að heimili lögreglukonunnar, kveikti í bílnum á meðan hinn beið. Sá þeirra sem samkvæmt ákærunni sá um skipulagninguna er sakfelldur en framburðir, m.a. hans sjálfs hjá lögreglu, og gögn málsins þóttu sanna hans þátt.
Vissu ekki
Mennirnir þrír eru því allir sakfelldir fyrir stórfelld eignaspjöll og fyrir að hafa framið það brot í sameiningu.
Þeir mannanna sem sáu um íkveikjuna eru dæmdir í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi og var þá tekið mið af sakaferli þeirra en þeir höfðu áður gerst sekir um umferðarlagabrot.
Sá þriðji sem sá um skipulagninguna átti að baki umferðarlagabrot, fíkniefnalgabrot og þjófnaðarbrot en hann er dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi en þá var einnig tekið mið af því að hann var 18 ára þegar íkveikjan átti sér stað.
Héraðsdómur fellst á bótakröfu Varðar en hafnar bótakörfu lögreglunnar á Höfuðborgarsvæðinu. Síðarnefnda krafan byggði á því að embættið hefði greitt lögreglukonunni útlagðan kostnað þar sem kveikt hefði verið í bílnum vegna starfa hennar. Héraðsdómur segir hins vegar að fallið hafi verið frá því að ákæra mennina fyrir brot gegn valdstjórninni enda hefði ekki verið sýnt fram á að þeir hafi vitað að eigandi bifreiðarinnar væri lögreglumaður. Á þeim grundvelli er kröfunni hafnað.