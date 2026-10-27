Þrjú dekk sprungu á bílaleigubílnum – „Algjört ábyrgðarleysi að leigja út svona bíl“

Erlendir ferðamenn eru rjúkandi reiðir eftir að hafa leigt bílaleigubíl á Íslandi. Dekkin voru í svo slæmu ástandi að þrjú þeirra sprungu á stuttum tíma.
„Við vorum að koma úr ferð til Íslands. Við leigðum bíl og upplifðum algjöra martröð,“ segir erlend kona í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.
Lýsir hún því hvernig hvert dekki á fætur öðru sprakk á ferðinni og reynslan af vegaaðstoðinni hafi ekki verið góð.
Aðeins eitt dekkið lifði ferðina af
„Á fjórða degi ferðarinnar sprakk dekk, hægra megin að framan. EKKI hringja í vegaaðstoðina sem boðið er upp á í upplýsingum á mælaborðinu. Við gerðum það, og dekkjaskiptin enduðu á að kosta okkur þrefalt meira en ella,“ segir hún.
Ekki leið á löngu þar til annað dekk sprakk. En nú leituðu þau ekki til vegaaðstoðarinnar.
„Tveimur dögum síðar sprakk aftur dekk. Í þetta sinn var það afturdekkið farþegamegin,“ segir hún. „Nú hringdum við hins vegar í verkstæði á staðnum og komumst þannig að því hvað dekkjaskiptin hefðu átt að kosta.“
En þar með var martröðinni ekki lokið. Því daginn eftir það sprakk framdekkið vinstra megin.
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Dekkið sprakk en bílaleigan vildi ekki borga – „Það var ekkert varadekk og enginn tjakkur í bílnum“
„Þegar horft var á dekkin sást að þau voru ekki í góðu ástandi til að byrja með. Auk þess kviknuðu á einum tímapunkti öll viðvörunarljós á mælaborðinu. Þessi bíll var algjört drasl,“ segir hún.
Ábyrgðarleysi
Konan segir að það hefði verið þeim að kenna að fá ekki tryggingu fyrir dekkjaskemmdum. En þau hefðu aldrei lent í öðru eins og höfðu þau nú samt keyrt og leigt bíla í meira en fjörutíu ár. Aldrei hafa þau lent fyrr í vandræðum með bílaleigubíl. Hún skellir samt meginsökinni á bílaleiguna fyrir að hafa leigt út bíl í svona ástandi.
„Það er algjört ábyrgðarleysi að leigja út svona bíl þar sem þrjú dekk springa,“ segir hún. „Bíllinn var í svo vondu ástandi. Þetta eyðilagði, vægt til orða tekið, það sem eftir var af ferðinni fyrir okkur, því við þorðum ekki að fara út af malbikinu á þessum bíl. Virkilega leiðinlegt.“