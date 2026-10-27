Sveinn R. Eyjólfsson er látinn – Einn áhrifamesti frumkvöðull íslenskra fjölmiðla

Sveinn Reynir Eyjólfsson er látinn 88 ára að aldri. Sveinn var stofnandi DV og einn áhrifamesti frumkvöðull íslenskra fjölmiðla.
Sveinn var fæddur í Reykjavík þann 4. maí árið 1938. Hann var stúdent frá Verzlunarskóla Íslands árið 1958, vann í Landsbankanum til 1961 og sem deildarstjóri hjá Skeljungi til 1968. Á sjöunda áratugnum stofnaði hann jafn framt byggingarfélagið Ármannsfell ásamt Ármanni Guðmundssyni og var einn stofnenda Andra hf árið 1967. En síðan hóf Sveinn innreið sína inn í fjölmiðlaheiminn.
Á árunum 1968 til 1975 var Sveinn framkvæmdastjóri síðdegisblaðsins Vísis og var í stjórn bæði Reykjaprents, Blaðaprents og fleiri félaga. Eftir flokkspólitískar deilur innan Vísis gengu Sveinn og Jónas Kristjánsson ritstjóri út og stofnuðu Dagblaðið, sem er talið marka þáttaskil í óháðri blaðamennsku á Íslandi. Árið 1981 sameinuðust Dagblaðið og Vísir í DV og Sveinn var stjórnarformaður útgáfunnar, sem fékk heitið Frjáls fjölmiðlun.
Sveinn kom að stofnun margra fleiri fyrirtækja í fjölmiðlum. Þar á meðal Viðskiptablaðsins, Ísfilm, Fréttablaðsins og Vísi.is. Hann kom einnig að rekstri fyrirtækja á öðrum sviðum eins og Hafskips og Arnarflugs.
Sveinn giftist Auði Eydal leiklistargagnrýnanda árið 1959. Börn Sveins og Auðar eru Hrafnhildur (f. 1958), Eyjólfur (f. 1964), Hlédís (f. 1965), Sveinn Friðrik (f. 1974) og Halldór Vésteinn (f. 1978).
DV vottar aðstandendum Sveins innilega samúð.