Stefnir í veislu í Landsbankamálinu þar sem 70 manns sæta ákæru fyrir fjársvik sem nema hundruðum milljóna

Það var veisla hjá fjölda manns þegar tímabundinn veikleiki skapaðist við uppfærslu kerfa hjá Reiknistofu bankanna seint á síðasta ári.
Tímabundinn veikleiki skapaðist við uppfærslu kerfa Reiknistofu bankanna síðasta haust. Vildi það svo óheppilega til að töluverður fjöldi einstaklinga uppgötvaði þennan galla á undan Reiknistofunni og náði þannig að svíkja hundruð milljóna úr Landsbankanum. Sumir þjófanna náðu þannig að lifa eins og kóngar í skamma stund, keyptu sér jafnvel flotta bíla og leyfðu sér að leggja töluvert meira undir í fjárhættuspili á netinu en þeir hefðu líklega gert vanalega.
Til þessa hefur ekki legið fyrir hversu margir tóku þátt í fjársvikaveislunni, en nú er ljóst að 70 manns hafa verið ákærðir í málinu sem verður þingfest á mánudaginn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Frá þessu greinir Vísir.
Málið sem um ræðir mun þó aðeins varða hluta svikanna, sem í heild námu um fjögur hundruð milljónum. Tveir ákærðu eru taldir aðalmenn, fjórir aðrir eru ákærðir fyrir hlutdeild og hinir ákærðu tóku við peningum sem fengust við svikin og eru þannig sakaðir um peningaþvætti.
Ekki liggur fyrir hvernig aðalmeðferð málsins mun fara fram en stærsti dómsalur Héraðsdóms Reykjavíkur rúmar ekki 70 sakborninga ásamt verjendum þeirra. Þegar 25 voru ákærðir í svokölluðu Bankastrætis Club-máli árið 2023 þurfti dómurinn að leigja salinn Gullhamra í Grafarholti fyrir aðalmeðferðina enda fylgdi verjandi hverjum sakborningi. Gullhamrar
Dæmi eru um að dómstólar taki á leigu stærri sal þegar um umfangsmikil mál er að ræða og marga sakborninga, svo sem eins og gert var í Bankastrætis Club-málinu árið 2023 en aðalmeðferð fór fram í veislusal Gullhamra í Grafarholti þar sem sakborningar í málinu voru 25 talsins og voru allir með sinn eigin verjanda. Líklega þyrfti Landsbankamálið sal sem rúmar að minnsta kosti 150 manna réttarhöld en sumir gætu talið að slík veisla ætti einmitt heima í veislusal.