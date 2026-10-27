Skildi fjögur börn ein eftir heima og fór til Las Vegas – Eitt barnið slasaðist á höfði

Fimmtug kona í Flórída fylki í Bandaríkjunum hefur verið handtekin fyrir alvarlega vanrækslu fjögurra barna sinna. Skildi hún þau ein eftir heima á meðan hún fór til Las Vegas.
New York Post greinir frá þessu.
Irene Miller, 50 ára gömul móðir frá bænum Kissimmee, nálægt Orlando borg í Flórída, hefur verið handtekin eftir að hún skildi fjögur börn sín eftir heima í nokkra daga og fór til Las Vegas, um 3.700 kílómetrum í burtu. Eitt þeirra slasaðist.
Málið uppgötvaðist þegar eitt barnanna hringdi á neyðarlínu miðvikudaginn 21. október. Sagði barnið viðbragðsaðilum frá því að þungt lyftingalóð hefði fallið á höfuðið á 9 ára bróður sínum.
Þegar lögreglan kom á heimilið fann það fjögur börn á aldrinum 9 til 14 ára einsömul og var samstundis farið með yngsta drenginn slasaðan á spítala með höfuðáverka.
Sex daga ferð til Las Vegas
Hringt var í móðurina Irene, sem er fædd í Rússlandi, sem sagðist vera í Las Vegas að vinna sem ljósmyndari. Hún hefði farið sunnudaginn 18. október þangað og ætlaði heim aftur föstudaginn 23. október. Sagðist hún hafa ráðið barnapíu til þess að athuga með börnin á morgnanna, aðstoða þau við að komast í skólann og athuga með þau eftir skóla.
Haft var samband við föðurinn, hinn 53 ára Mark Miller sem er fæddur í Úkraínu, sem tók við börnunum. Þegar Irene lenti í Flórída á föstudeginum var hún handtekin á flugvellinum og ákærð fyrir alvarlega vanrækslu barna sinna.
Stormasamur skilnaður
Kemur fram að Irene hafi sótt um skilnað frá Mark aðeins einum mánuði áður en þetta atvik kom upp. Þau höfðu verið gift í 15 ár en slitnað upp úr sambandinu eftir ásakanir um ofbeldi.
Í september var hann ákærður fyrir líkamsárás og sett á hann nálgunarbann gagnvart Irene. Það er eftir að hann hafði slegið síma úr hendi hennar í miðju rifrildi þeirra í grunnskóla barnanna. Mark hafnar ásökunum.
Átti Mark ekki að fá að hitta börnin fyrr en eftir úrskurð dómara en eins og áður segir voru börnin send til hans þegar uppgötvaðist að þau væru einsömul. Óvissa ríkir um hvort verið sé að brjóta nálgunarbannið með því að leyfa börnunum að vera hjá honum.
Irene hefur nú verið sleppt lausri á 4 þúsund dollara tryggingu. Það er tæpri hálfri milljón króna. Ekki kemur fram hvenær hún á að mæta fyrir dómara.