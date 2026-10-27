Segja uppsagnirnar hjá borginni fullkomlega óþarfar - „Farið með endurteknar lygar um stöðu Reykjavíkur“

Samfylkingin í Reykjavík mótmælir harðlega nýjustu hrinu uppsagna hjá Reykjavíkurborg. Segir flokkurinn að ekki hafi verið á nokkurn hátt sýnt fram á nauðsyn þess að ráðast í uppsagnirnar og fullyrðingar um að fjárhagsstaða borgarinnar kalli á slíkar aðgerðir eigi sér enga stoð í veruleikanum, heldur lygum um fjárhag borgarinnar. Borgarfulltrúar Vinstrisins gagnrýna harðlega að fundi borgarstjórnar þar sem áform um uppsagnirnar voru lagðar fram hafi verið lokað.
Á Facebook-færslu síðu Samfylkingarinnar í Reykjavík hefur verið birt færsla þessa efnis en enginn tiltekinn einstaklingur eða einstaklingar eru skrifaðir fyrir færslunni. Færslan var birt rétt eftir að fréttatilkynning barst frá Reykjavíkurborg um að í dag hefði verið ráðist í þriðju hrinu uppsagna, hjá borginni, með uppsögnum 50 starfsmanna í miðlægri stjórnsýslu. Færslan er hins vegar nokkurn veginn samhljóða bókun sem borgarfulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram á lokuðum fundi borgarstjórnar í morgun þar sem uppsagnirnar voru samþykktar.
Sjá einnig: Niðurskurðarhnífurinn á lofti hjá borginni - 50 reknir og boðin sálfræðiaðstoð
Í færslu Samfylkingarinnar eru þessar uppsagnir sem meirihluti borgarstjórnar hefur staðið fyrir gagnrýndar harðlega:
„Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar heldur áfram að snúa öllu á hvolf í rekstri Reykjavíkurborgar. Þau hafa farið í fordæmalausar uppsagnir, nú í þremur niðurskurðarlotum, þar sem stöðugildum hefur fækkað um 130 án þess að meta áhrif þess á þjónustu við borgarbúa. Nýjasta nýtt er að innleiða viðmið um að miðlæg stöðugildi verði 7,5% af öllum stöðugildum borgarinnar. Þessi hlutfallstala byggir ekki á neinum faglegum forsendum, einungis á ósk hægriflokkanna um að skera niður.“
Þörf
Samfylkingin segir að hvergi hafi verið sýnt fram á þörfina fyrir þessar aðgerðir:
„Áratugum saman hefur Sjálfstæðisflokkurinn og stoðdeildir hans farið með endurteknar lygar um stöðu Reykjavíkur. En staðreyndirnar eru að grunnrekstur borgarinnar skilaði 7,9 milljörðum króna í afgang á fyrri hluta þessa árs. Reykjavík er það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem stendur hvað best undir fjárhagslegum skuldbindingum og skuldahlutfallið er það næstlægsta.“
Bent er á að Sjálfstæðisflokkurinn hafi stýrt flestum nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur síðustu árin. Þar sé mikið tap í rekstrinum skýrt með verðbólgu og dýrum kjarasamningum. Í Reykjavík, sem fylgi sömu kjarasamningum og verði fyrir sömu verðbólgu, sé halli skýrður með óráðsíu og eina leiðin til að bregðast við henni sagðar fjöldauppsagnir.
Fram hefur komið í fréttum nýlega að öll stærstu sveitarfélög landsins hafi verið rekin með halla á fyrstu 6 mánuðum ársins. Þegar kemur að höfuðborgarsvæðinu er til að mynda rekstur Seltjarnarness, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf ráðið ríkjum, í slæmri stöðu og hallinn í Hafnarfirði, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í meirihluta síðan 2014, er töluverður.
Segir Samfylkingin að meirihlutinn teikni upp svarta mynd af rekstrinum og noti hana sem afsökun til að keyra áfram sína hörðu hægri pólitík af óþarfa hörku. Það sé pólitík sem snúist um að skera niður. Slík pólitík hafi það sjálfstæða markmið að segja upp sem flestu fólki. Gæta þurfi að ekki sé sparað til tjóns.
Loka
Í bókun borgarfulltrúa Vinstrisins, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Líf Magneudóttur, á fundi borgarstjórnar voru gerðar alvarlegar athugasemdir við að meirihlutinn hafi ákveðið upp á sitt einsdæmi að hafa fundinn lokaðan:
„Í lögum og greinargerð með lögum kemur skýrt fram að fundi á ekki að loka nema brýnar og réttmætar ástæður séu til. Flatur niðurskurður í rekstri borgarinnar telst ekki til þess enda eru það verkefni sveitarfélaga í sífellu að gera tillögur um rekstrartillhögun. Engin haldbær rök hafa verið færð af hálfu meirihlutaflokkanna um að loka fundinum. Það má því ætla að með allri þessari leyndarhyggju, andlýðræðislegu vinnubrögðum og valdníðslu hafi Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn viljað láta reiða til höggs í felum. Það er ótrúlegur skræfuháttur.“
Silja Sóley Birgisdóttir borgarfulltrúi Sósíalista lýsti sig almennt ekki mótfallna því að fækka stjórnendum hjá borginni en sagði í sinni bókun að það yrði að byggja á rökstuðningi, sem hafi hins vegar ekki verið lagður fram fyrir borgarstjórn:
„Ekki er hægt að leggja mat á það hvort langtíma áhrif uppsagnanna muni skerða skilvirkni innan kerfisins eða ekki, eða hvort tillagan muni auka þörf á aðkeyptri þjónustu. Meirihlutinn firrir sig pólitískri ábyrgð með þessari framkvæmd. Jafnframt getur ekki talist ábyrgt að fara í fjöldauppsagnir miðað við efnahagsástandið og hækkandi atvinnuleysi. Miðað við ógagnsæ og ólýðræðisleg vinnubrögð er ekki hægt að greiða atkvæði með þessari tillögu.“