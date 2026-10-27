Segja langvinna sjúkdóma líkt og ME og langvinnt COVID-10 vanrannsakaða

Þjónusta við sjúklinga með ME, langvinnt COVID-19, umhverfisveikindi, POTS og skylda sjúkdóma er í engu samræmi við alvarleika sjúkdómsins, stórefla þarf heilbrigðisþjónustu og Akureyrarklíníkina fyrir þennan hóp og einnig auka fræðslu til heilbrigðisstarfsmanna. Þetta eru niðurstöður í skýrslu vinnuhóps landlæknis sem leggur til að ME verði skilgreindur sem alvarlegur krónískur taugasjúkdómur.
Í umfjöllun Morgunblaðsins í dag kemur fram að álagið í heilbrigðiskerfinu og skortur á þekkingu á þessum sjúkdómum gerir það að verkum að sjúklingar eiga annars vegar mjög erfitt með að fá þjónustu í kerfinu og hins vegar að einkenni sjúkdómanna eru afgreidd sem sálræn og þannig fá sjúklingarnir ekki viðeigandi meðferð.
„Rannsóknir erlendis hafa sýnt að sjúkdómsbyrði sjúklinga með ME er meiri en flestra með aðra alvarlegra sjúkdóma“ segir Friðbjörn Sigurðsson læknir á Akureyrarklíníkinni sem var í vinnuhópnum. „…er það algjörlega óásættanlegt að biðtími að komast að í fyrsta viðtal er um átta mánuðir og við höfum ekki náð að sinna eftirliti eins vel og við vildum.“
Friðbjörn segir að sjúkdómarnir séu dýrir jafnt fyrir sjúklinga, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild sinni vegna þess að brottfall af vinnumarkaði og úr skóla er mikið vegna veikindanna. Þess vegna skipti miklu máli að vel sé staðið að endurhæfingu og rannsóknarstarfi, eins og fjallað er um ítarlega í skýrslunni.
Vinnuhópurinn kemst að þeirri niðurstöðu að þessir langvinnu sjúkdómar hafi verið vanrannsakaðir og leggja til að stofnað verði sérstakt rannsóknasetur um langvinnar afleiðingar sýkinga og annarra umhverfisþátta í samstarfi Háskóla Íslands, Landspítala og Akureyrarklíníkurinnar.