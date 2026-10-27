Ósætti meðal norrænna leiðtoga um símtal við Pútín - „Það á að halda Evrópu saman en ekki leika einleik“

Það er ekki oft sem þjóðarleiðtogar Norðurlandanna deila opinberlega en það gerðist í dag og nokkurt uppnám varð í þinghúsi Finnlands í Helsinki þar sem þeir voru allir samankomnir vegna þings Norðurlandaráðs. Forsætisráðherrar Danmerkur og Svíþjóðar gagnrýndu forsætisráðherra Noregs og forseta Finnlands fyrir símtal þeirra tveggja í morgun við Vladimir Pútín forseta Rússlands. Sagði danski ráðherrann að með þessu væri verið að rjúfa einingu Evrópu um mótstöðu við stríðsrekstur Rússa í Úkraínu. Norska forsætisráðherranum virtist nokkuð brugðið en svaraði gagnrýninni fullum hálsi en hætti hins vegar við að ræða við aðra fjölmiðla en norska eins og til stóð.
Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs og Alexander Stubb forseti Finnlands ræddu í morgun við Pútín í 90 mínútur. Símtalið var að frumkvæði þeirra tveggja en þeir munu hins vegar hafa haft samráð um það við Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu. Sögðu Støre og Stubb að þeir hefðu rætt við Pútín aðeins sem fulltrúar eigin ríkja og meðal annars um leiðir til að binda enda á stríðið.
Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur fór ekki í grafgötur með það þegar hún ræddi við fjölmiðla í Helsinki að henni litist ekki vel á símtalið og hefði sínar efasemdir um þetta framtak Støre og Stubb. Hún sagði þá ekki hafa haft samráð við sig um símtalið og hún sæi engin merki um friðarvilja hjá Rússum. Mikilvægt væri að viðhalda samstöðu og einingu Evrópuríkjanna þegar kæmi að stríði Rússa á hendur Úkraínu:
„Það á að halda Evrópu saman en ekki leika einleik.“
Líka Ulf
Hélt Frederiksen síðan til Kaupmannahafnar vegna ráðherraskipta í ríkisstjórn hennar en Signe Munk, ráðherra samgöngu-, borgar og dreifbýlismála, er farin í veikindaleyfi vegna streitu og við tekur flokkssystir hennar úr Sósíalíska þjóðarflokknum, Karina Lorentzen Dehnhardt.
Frederiksen var hins vegar ekki ein um að gagnrýna símtal Støre og Stubb en það gerði Ulf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar sömuleiðis
Hann sagði við sænska fjölmiðla í morgun að hann vissi ekki um hvað símtalið hafi snúist en hvort hann var upplýstur um það síðar í dag er ekki fyllilega ljóst. Tók Kristersson undir með Frederiksen um að það væri ekki líklegt að Pútín hefði einhvern áhuga á friði og sagðist ekki hafa miklar væntingar til þess að svona símtöl skiluðu árangri. Hann sagði síðan við fjölmiðla í Helsinki að hann hefði ekkert á móti símtalinu sem slíku en það væri mikilvægt að rússnesk stjórnvöld fengju ekki þá mynd að ríki Evrópu töluðu ekki einni röddu í málefnum Úkraínu.
Svar
Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs virtist nokkuð brugðið í fyrstu yfir gagnrýni hinna dönsku og sænsku kollega sinna. Hann mun hafa í fyrstu hafa ætlað að ræða fyrst við norska fjölmiðla í þinghúsinu í Helsinki og síðan við fjölmiðla frá hinum Norðurlöndunum og víðar að. Støre hætti hins vegar við að ræða við aðra fjölmiðla en norska.
Hann svaraði gagnrýninni hins vegar fullum hálsi og sagði við NRK, norska ríkisútvarpið, að ESB hefði ekki í þau fjögur ár sem stríðið hefur staðið verið með sameiginlega nálgun. Hann og Stubb hafi aðeins verið að tala fyrir hönd sinna ríkja. Finnland og Noregur ættu bæði landamæri að Rússlandi og yrðu að geta átt bein samskipti við rússnesk stjórnvöld. Fullyrti Støre að bandalagsþjóðir Noregs hefðu verið upplýstar um símtalið fyrir fram. Aðspurð um þessi orð Støre og hvort hún hafi vitað af því að símtalið myndi fara fram þá neitaði Frederiksen að svara því.
Alexander Stubb hélt síðan ávarp á þingi Norðurlandaráðs, í Helsinki, um símtalið og fullyrti að öll ríki Norðurlanda hafi verið upplýst um það fyrir fram, þar á meðal Danmörk. Hann sagði að símtalið hafi verið undirbúið í samráði við bandarísk og úkraínsk stjórnvöld og með því hafi tekist að styrkja samband þessara tveggja ríkja og koma friðarumleitunum á beinni braut.
Andii Sybiha utanríkisráðherra Úkraínu lýsti, samkvæmt Reuters fréttastofunni, yfir ánægju með símtal Stubb og Støre við Pútín og sagði það kærkominn stuðning við friðarumleitanir. Hinn rússneski kollegi hans Sergei Lavrov sagði hins vegar að símtalið hefði engu breytt og að stríðið myndi halda áfram og líklega harðna.
Skiptar skoðanir eru meðal danskra og norskra stjórnmálaskýrenda og fréttamanna um þessar opinberu deilur forsætisráðherra landanna.
Kjetil B. Alstadheim stjórnmálaritstjóri Aftenposten í Noregi sagði beinlínis að best væri fyrir Mette Frederiksen að þegja og hún hafi sjálf ekki ýtt undir einingu Evrópuríkja, í málum Úkraínu, með ummælum sínum.
Flemming Splidsboel hjá Alþjóðamálastofnun Danmerkur og einn helsti sérfræðingur Dana í málefnum Rússlands segir símtalið koma á óvart og óljóst sé hvers vegna ráðist hafi verið í það nú eftir að reynt hafi verið að einangra Pútín. Símtalið sé hins vegar líklega framhald af nýlegum fundi Steve Witkoff, erindreka Donald Trump Bandaríkjaforseta í málefnum Úkraínu, með Zelensky, en fundurinn fór fram í Osló að viðstöddum Støre og Stubb.
Stjórnmálaskýrendur TV2 í Danmörku segja að þessi opinberi ágreiningur á milli Frederiksen og Kristersson annars vegar og Stubb og Støre hins vegar sæti miklum tíðindum og veki jafnvel óhug. Norðurlöndin hafi sýnt hingað til einróma samstöðu um að styðja við bakið á Úkraínu og stríðið hafi breytt miklu fyrir Norðurlöndin sjálf, sem hafi aukið varnarviðbúnað sinn og Finnland og Svíþjóð hafi gengið í NATO. Þeir töldu þó ekki tímabært að lýsa því yfir að hin norræna samstaða í málefnum Úkraínu hefði rofnað.
Þegar þessi orð eru rituð þá hefur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands ekki tjáð sig opinberlega um hvað henni finnst um þetta umdeilda símtal, en hún var viðstödd þing Norðurlandaráðs í Helsinki í dag, ásamt kollegum sínum frá hinum Norðurlöndunum.
Uppfært
Nú undir kvöld tjáði Kristrún bæði Vísi og RÚV að hún geri ekki athugasemd við símtalið. Ljóst er því að hún tekur ekki undir gagnrýni Kristersson og Frederiksen.