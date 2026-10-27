Önnur uppsagnahrina hjá Reykjavíkurborg í dag

Nú stendur yfir aukafundur borgarfulltrúa í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem verið er að ræða fleiri uppsagnir og hagræðingaraðgerðir hjá borginni. Samkvæmt heimildum DV verður aftur tugum starfsmanna sagt upp. RÚV greindi fyrst frá.
Samkvæmt heimildum Vísis nær niðurskurðurinn í dag til allra sviða borgarinnar fyrir utan skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs en þar var skorið niður í sumar.
Samkvæmt heimildum munu borgarfulltrúar veita viðtöl um þegar búið er að ljúka aðgerðunum, þá síðar í dag.
Í júní var 18 manns var sagt upp á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, nokkrir voru ráðnir aftur. Í ágúst var hátt í 90 manns sagt upp á á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar í ágúst. 32 bauðst vinna aftur, 29 þáðu það boð.