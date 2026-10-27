Niðurskurðarhnífurinn á lofti hjá borginni - 50 reknir og boðin sálfræðiaðstoð

Reykjavíkurborg hefur ákveðið að reka 50 starfsmenn á fimm sviðum og tveimur skrifstofum í dag. Þremur þeirra verða boðin önnur laus störf. Þetta kemur fram í tilkynningu.
Allt í allt verður stöðugildum fækkað um rétt tæp 74, fimmtíu starfsmönnum verður sagt upp með beinum hætti en fækkunin mun að öðru leyti koma til vegna starfsmannaveltu, tímabundinna starfa og stöðvunar ráðningar. Starfsfólki sem missir vinnuna býðst að sækja sér sálfræðihjálp og aðstoð við atvinnuleit í gegnum ráðningastofu.
Ætlað er að aðgerðirnar muni skila 1,3 milljarði í varanlegum árlegum sparnaði og að heildaráhrif vegna fækkunar stöðugilda á tímabilinu júní fram til október muni skila 2,3 milljarða sparnaði.
Eins var samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag að hlutfall stöðugilda í miðlægri starfsemi borgarinnar verði ekki hærra en 7,5 prósent af heildarstöðugildum borgarinnar, en hlutfallið var 8,4 prósent í júní á þessu ári.
Samkvæmt tilkynningu borgarinnar byggja aðgerðirnar á því að lögbundin verkefni og grunnþjónusta njóti forgangs. Fækkunin nær því fyrst og fremst til miðlægrar stjórnsýslu, innri þjónustu og stjórnunarstarfa en ekki til starfa sem sinna daglegri þjónustu við borgarbúa. Jafnframt verður lögð áhersla á að einfalda verklag, draga úr yfirbyggingu og nýta tækifæri sem skapast hafa með stafrænni umbreytingu. Markmiðið er að styrkja rekstrargrundvöll borgarinnar, draga úr kostnaði við yfirbyggingu og tryggja að fjármunir nýtist sem best til lögbundinnar þjónustu og verkefna sem snúa beint að borgarbúum. Eins kemur fram í tilkynningu að aðgerðirnar séu lokaáfangi í fækkun stöðugilda hjá miðlægri stjórnsýslu borgarinnar.
Hertar ráðningarreglur eru enn í fullu gildi og munu næstu hagræðingaraðgerðir snúa að sölu eigna og innkaupum borgarinnar ásamt því að greina og koma með tillögur sem snúa að fjarvistum og veikindahlutfalli hjá borginni.
Uppsagnirnar ná til mannauðs- og starfsumhverfissviðs, fjármála- og áhættustýringarsviðs, þjónustu- og nýsköpunarsviðs, umhverfis- og skipulagssviðs, menningar- og íþróttasviðs auk skrifstofu borgarlögmanns og skrifstofu borgarstjórnar. Þær ná ekki til skóla- og frístundasviðs eða til velferðarsviðs en þar voru hagræðingaraðgerðir samþykktar og framkvæmdar fyrr á árinu.
Haft er eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra:
„Með þessum aðgerðum lýkur þriðja og síðasta áfanga þeirrar umfangsmiklu fækkunar stöðugilda sem við höfum þurft að ráðast í undanfarna mánuði í miðlægri stjórnsýslu. Þetta hafa verið erfiðar en nauðsynlegar ákvarðanir sem ekki eru teknar af léttúð. Að baki þessum tölum er fólk sem hefur sinnt mikilvægum störfum og ég vil þakka því fyrir þeirra framlag til borgarinnar í gegnum árin. Fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er grafalvarleg. Borgin hefur verið rekin með miklum halla undanfarin ár og við þeirri stöðu verður að bregðast af festu og ábyrgð. Við höfum lagt áherslu á að beina hagræðingaraðgerðum fyrst og fremst að stjórnun, innri þjónustu og miðlægri stjórnsýslu og þannig staðið vörð um grunnþjónustu við borgarbúa. Það er ábyrgð okkar kjörinna fulltrúa að ná tökum á rekstrinum og lækka vaxtabyrði borgarinnar. Aðeins þannig getum við staðið vörð um grunnþjónustuna og tryggt nauðsynlegar fjárfestingar til framtíðar.“
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