Maríu Lilju sagt upp hjá Samstöðinni – „Ráðningasambandi mínu var rift, á afar hæpnum grundvelli svo það sé sagt“

María Lilja Ingveldar-Þrastardóttir Kemp greinir frá því að henni hafi verið sagt upp hjá Samstöðinni. Hún deilir við stöðina um uppsagnarfrest og ætlar að stofna eigið hlaðvarp.
„Án þess að fara neitt sérstaklega í saumana á því hér þá var ég rekin af Samstöðinni þegar ég hugðist snúa aftur úr veikindaleyfi,“ segir María Lilja í færslu á samfélagsmiðlum. „Öllu heldur, ráðningasambandi mínu var rift, á afar hæpnum grundvelli svo það sé sagt.“
Tekist á um uppsagnarfrest
Segir hún þetta mikið áfall en að ákvörðuninni verði mætt af festu innan Blaðamannafélags Íslands og af lögmanni félagsins. Segir hún mál af þessu tagi taka mikinn toll af heilsunni, ekki síst vegna þeirrar stöðu sem kemur upp fjárhagslega.
„Samstöðvarmenn hyggjast, með riftingu vinnusambands, ekki greiða lögbundin uppsagnarfrest og hafa þá jafnframt hafnað öllum umleitunum mínum um að fá einfaldlega að starfa áfram út slíkan frest,“ segir hún. „Ég hef m.a. sökum þessa ekki rétt til atvinnuleysisbóta og það verður bara að viðurkennast að allar tilraunir mínar við að finna nýja vinnu hafa mistekist. Ég fæ ekki svo mikið sem viðtal og þá skiptir engu hvaða vinnu ég sæki um. Hver vill ráða umdeilda fertuga konu sem hefur hangandi yfir höfði sér alvarlega kæru, sætir lögreglurannsókn fyrir tengsl við hryðjuverkasamtök, mútur og allskonar landráð. Fucked. Cancelled.“
Afkomuóttinn áþreifanlegur
María Lilja segir að sem einstæðri móður á leigumarkaði hafi hún kynnst ýmsu í gegnum tíðina. En eftir því sem liðið hefur á mánuðinn hefur hnúturinn í maganum stækkað hraðar og afkomuóttinn sé áþreifanlegri en nokkru sinni fyrr.
„Ég er þó ekki lögst í kör. Það er ekki síst vegna allra hvatningarpóstanna sem mér hafa borist undanfarið frá dyggum hlustendum mínum, fólki sem vill heyra meira í mér. Ómetanlegt,“ segir hún.
Nýtt hlaðvarp
Hefur hún því ákveðið að svara kallinu og hrinda nýju hlaðvarpi af stað. Fyrsti þátturinn verður birtur fyrir lok næstu viku.
„Í umrótinu öllu hef ég fundið vel fyrir mikilvægi þess að eiga samfélag og þar liggja líklega mín helstu forréttindi, það er ég alveg viss um. Mig langar að biðla til ykkar sem eru aflögufær um fjárstyrk fyrir þessu nýja upphafi í lífi mínu. Mér þykir það ekki auðvelt að betla peninga fyrir sjálfa mig en eins og staðan er fyrir þessi mánaðarmót hef ég ekki annarra kosta völ,“ segir hún að lokum.
Hægt sé að senda styrk á: buymeacoffee.com/MariaLilja eða leggja inn á indóreikning númer 2200 26 727727 kt. 0109863039.