Magnea telur að það ætti að ákæra Elliða: „Af hverju á maður að komast upp með svona?“

„Þetta er sakhæft athæfi,“ segir Magnea Marínósdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur, telur hún að ríkissaksóknari ætti að ákæra Elliða Vignisson bæjarstjóra í Ölfusi vegna ummæla hans í síðustu viku. Þetta sagði Magnea í þættinum Rauða borðið með Birni Þorlákssyni á Samstöðinni í gærkvöldi.
Kallaði eftir stífari innflytjendalöggjöf
Miklar umræður sköpuðust vegna ummæla Elliða í síðustu viku þar sem hann sagði meðal annars að hann hefði áhyggjur af hraðri fjölgun innflytjenda frá Norður-Afríku, Miðausturlöndum og fleiri stöðum, kallaði hann eftir stífari innflytjendalöggjöf.
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„Ég hef miklar áhyggjur af hraðri fjölgun innflytjenda frá ákveðnum svæðum. Sérstaklega frá löndum í Norður-Afríku, Miðausturlöndum og fl. Öfgakennd hugmyndafræði ákveðins hluta þessa fólks hefur fundið sér farveg í trúarsetningu Íslam og andúð á því sem vestrænt er. Ég veit sem er að þetta eru ekki múslimar í heild. Þetta er ákveðin hluti sem kemur óorði á aðra sem aðhyllast sömu trú. Það er rangt að gefa annað í skyn,“ sagði Elliði.
„Hjá því verður þó ekki litið að þessi hópur hefur orðið meira áberandi á seinustu árum. Í Bretlandi, Frakklandi, Svíþjóð og já... líka hér á Íslandi og víðar. Þetta kemur fram í viðhorfi til kvenna, viðhorfi til samkynhneigðra, viðhorfi til tjáningarfrelsis og almennt í andstöðu við lífshætti sem byggja á vestrænum gildum.“
Nú í morgun brást Elliði við ummælum Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur, þingmanns Samfylkingarinnar, sem talaði einnig á sömu nótum og Magnea. Vísar Elliði í frétt Morgunblaðsins í dag. „Þetta er Taqi Usmani. Hann vill að þeir sem hverfa frá Íslam verði teknir af lífi. Þá hefur hann talað fyrir aflimunum og grýtingum sem refsingum samkvæmt íslömskum rétti. Hann hélt "sérstakan trúarlegan fyrirlestur" í Stórmoskunni í Reykjavík 21. okt,“ segir Elliði.
„Fyrr þann sama dag steig Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar í stól alþingis og taldi það geta varðað við hegningarlög að ég lýsti yfir áhyggjum mínum af fjölgun innflytjenda frá Norður Afríku, miðausturlöndum, Pakistan og Afganistan (MENAPT). Hvorki hún né aðrir þingmenn vinstrisins hafa gagnrýnt orðræðu þessa manns. Telja hana ef til vill framlag til glæsilegrar fjölmenningar.“
„Af hverju á maður að komast upp með svona?“
Magnea, sem var á lista Samfylkingarinnar í síðustu borgarstjórnarkosningum, hefur lengi haft áhyggjur af hatursorðræðu á Íslandi og þegar framboð kom fram um árið með andúð á múslimum á stefnuskránni þá hafi hún íhugað að kæra en framboðið náði á þeim tíma ekki tilskyldum fjölda meðmælenda. „Loftið fór úr rasistunum,“ segir hún.
Var hún spurð hvort hún væri að íhuga að kæra Elliða.
„Ég og hver sem er getur gert það. Það er hægt að senda ábendingu á ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari hefur líka þessar heimildir til að ákæra,“ segir Magnea. Var hún þá spurð hvort ríkissaksóknari ætti að láta vaða.
„Já. Af hverju ekki? Af hverju á maður að komast upp með svona?“
Magnea, sem hefur unnið í bæði Afganistan og Palestínu, segir að ummælin séu alvarleg. „Það er grafalvarlegt mál þegar kjörinn fulltrúi, eins og Ása Berglind þingkona Samfylkingarinnar hefur bent á og fleiri, Nichole Mosty og fleiri, lætur þessi ummæli falla,“ segir Magnea.
„Til að mynda, við horfum líka til þess að Evrópunefnd um kynþáttafordóma og fordómaleysi sem er að gagnrýna íslensk stjórnvöld fyrir að gera ekki nógu vel í hatursglæpum og ég var að skoða tölfræði, og það hefur verið mikil aukning í því sem telst vera hugsanlegir hatursglæpir hjá lögreglu, því við erum ekki með skilgreiningu á hatursglæpum,“ segir hún, það vanti sérstaka löggjöf um hatursglæpi hér á landi.
„Þar stendur hnífurinn í kúnni, því þetta eru hugsanlegir hatursglæpir og það hefur verið mikil fjölgun í þeim frá 2007 til 2023.“
Sigursteinn Másson, sem var einnig gestur í þættinum, tók undir með henni. „Það er grafalvarlegt að ala á rasisma. Það er grafalvarlegt að ráðast á tiltekinn hóp vegna litarháttar, kyns, kynhneigðar og svo framvegis. Þetta er varið í stjórnarskrá og lögum. Það er lítil vörn í því sem er ekki notað. Ég held að það sé mjög mikilvægt að láta á þetta reyna.“
Hér má horfa á þáttinn í heild sinni, ummæli Magneu falla á 48. mínútu