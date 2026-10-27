Lúðvík fannst ekki

Líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar, sem féll niður í sprungu í Grindavík árið 2024, fundust ekki í leitaraðgerðum sem ráðist var í. Þeim verður ekki haldið áfram.
Lögreglan á Suðurnesjum tilkynnir þetta.
„Aðgerðin stóð yfir í sjö og hálfa klukkustund og fól meðal annars í sér að tveir leitarmenn sigu niður í sprunguna og framkvæmdu sjónskoðun og leit með rústabjörgunarmyndavélum og ljósum,“ segir í tilkynningunni.
Engar vísbendingar um hvar líkamsleifar Lúðvíks gætu verið að finna. Ekki verður ráðist í frekari aðgerðir.
„Með leitaraðgerð dagsins hefur þeim aðgerðum verið lokið sem lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur unnt að ráðast í á grundvelli fyrirliggjandi áhættumats. Aðrar aðgerðir sem horft hefur verið til þykja of áhættusamar,“ segir í tilkynningu.