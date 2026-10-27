Lögreglan á Vesturlandi ekki sátt - „Tálmun á störfum lögreglu getur haft alvarlegar afleiðingar“

Í nokkurð harðorðri Facebook-færslu Lögreglunnar á Vesturlandi kemur fram að átt hafi verið við hraðamyndavélabifreið embættisins á meðan hún var við hraðamælingar.
Í færslunni segir að þann 23. október síðastliðinn hafi verið átt við hraðamyndavélabifreið Lögreglunnar á Vesturlandi þar sem hún hafi verið við hraðamælingar á Vesturlandsvegi. Límt hafi verið yfir linsu myndavélarinnar með þeim afleiðingum að hún gat ekki myndað hraðakstursbrot.
Lögreglan segir að þetta sé alvarlegt og hafi í þessu tilfelli skapað hættu:
„Slík háttsemi hefur áhrif á umferðareftirlit lögreglu, enda gegna hraðamyndavélar mikilvægu hlutverki við að fylgjast með hraðakstri og stuðla að auknu umferðaröryggi. Það sem gerir atvikið enn alvarlegra er að við verknaðinn var flutningabifreið stöðvuð á akrein við gatnamót þar sem umferð er jafnan mikil og hröð, með því skapaðist hætta fyrir aðra vegfarendur.“
Það virðist því liggja beinast við að álykta að flutningabílstjóri hafi staðið fyrir uppátækinu en lögreglan segist hafa borið kennsl á þann sem límdi fyrir linsuna á hraðamyndavélinni og málið sé í rannsókn.
Lögreglan á Vesturlandi áréttar að lokum að:
„Hraðaeftirlit er mikilvægur þáttur í umferðaröryggi og að hvers kyns tálmun á störfum lögreglu getur haft alvarlegar afleiðingar.“