Leigjandi situr í súpunni eftir að hafa leyft ketti að gera þarfir sínar í íbúðinni

Kærunefnd húsamála hefur úrskurðað að konu beri að greiða fyrrum leigusala sínum, sem er fyrirtæki, bætur eftir að hún leyfði kettinum sínum að gera þarfir sínar inni í íbúð sem hún leigði af leigusalanum. Þurfti að skipta um allt gólfefni í íbúðinni þar sem það reyndist vera ónýtt vegna lyktar, hlands og saurs. Einnig angaði íbúðin af hlandlykt..
Leigusalinn krafðist um 1,8 milljónar króna í bætur vegna tjónsins og þar að auki um 572.000 króna í leigubætur þar sem íbúðin hafi verið óíbúðarhæf eftir leigjandann.
Konan andmælti kröfunni og sagði að að leigutímanum hefði lokið fyrr en leigusalinn héldi fram. Hún krafðist einnig að viðurkennt yrði að leigusalinn hefði brotið húsaleigulög með því að fara inn í íbúðina, áður en henni var skilað, án þess að upplýsa um það fyrir fram. Konan krafðist einnig viðurkenningar á því að henni bæri ekki að greiða hlutdeild í kostnaði vegna óháðrar úttektar á ástandi íbúðarinnar.
Lykt
Leigusalinn og leigjandinn gerðu með sér ótímabundinn leigusamning frá 1. mars 2025 en leigutímanum lauk hins vegar 15. september. Leigusalinn sagði að við skilin hafi komið í ljós verulegt tjón á gólefnum íbúðarinnar. Hann hafi ekki getað tekið við íbúðinni í þessu ástandi og beðið leigjandann um að laga það sem hafi þurft að laga en íbúðin hafi angað af kattahlandi og sést hafi á gólfefnum. Leigjandinn hafi verið þessu ósammála og talið að lyktin og skemmdirnar væru eðlilegt slit á íbúð. Hún hafi fengið leyfi til að hafa kött í íbúðinni og virst hafa leyft honum að gera þarfir sínar á gólfið.
Samkvæmt málara, sem hafi málað íbúðina við lok leigutíma, hafi kattahland- og skítur blasað við á gólfum og upp eftir veggjum. Aðilar hafi sæst á að fá óháðan matsaðila til að meta ástand íbúðarinnar. Samkvæmt honum hafi gólfefni verið ónýt og íbúðin ónothæf þar til þeim yrði skipt út. Leigjandinn hafi viðurkennt tjón á fataskápum að fjárhæð 180.000 krónur en tjónið væri talsvert meira. Tryggingin dygði ekki fyrir tjóninu og færi hann því fram á að leigjandinn greiddi það sem upp á vantaði svo hægt væri að koma íbúðinni í íbúðarhæft ástand. Að auki gerði hann kröfu um leigubætur fyrir hálfan septembermánuð og allan októbermánuð 2025 þar sem íbúðin hafi verið óíbúðarhæf á téðu tímabili.
Hvaða dag
Leigjandinn vildi hins vegar meina að samið hafi verið um að hún myndi skila íbúðinni 12. september en leigusalinn hafi neitað að taka við lyklunum eftir að hafa farið í íbúðina án þess að tilkynna henni um það fyrir fram. Hún hafi verið neydd til að kaupa þrifaþjónustu. Skilin hafi síðan farið fram 15. september og þau gert sameiginlega úttekt á ástandi íbúðarinnar en þar sem þeim hafi greint á um það hafi þau sammælst um að láta gera óháða úttekt. Sú úttekt hafi farið fram að henni fjarstaddri og niðurstöður hennar hafi ekki legið fyrir áður en frestur leigusalans til að gera kröfu í tryggingaféð hafi runnið út.
Í viðbótarathugasemdum leigusalans kom fram að leigjandinn hafi neitað að greiða sinn hluta af kostnaðinum við hina óháðu úttekt. Þegar starfsmaður leigusalans hafi komið í íbúðina 12. september hafi verið mjög mikil kattaúrgangslykt. Leigjandinn hafi verið sammála því að það væri mjög sterk lykt í íbúðinni og hún sagst hafa sjálf reynt að þrífa til að minnka lyktina en án árangurs. Vegna lyktarinnar hafi hún viljað prófa að láta þvo parketið með sérstakri vél áður en metið yrði hvort það væri ónýtt. Hún hafi látið þrífa íbúðina næsta dag með þrifþjónustu sem hún hafi sjálf greitt fyrir. Skilum hafi því verið frestað fram til 15. september. Leigjandinn hafi heldur aldrei gert athugasemd við að óháða úttektin færi fram að henni fjarstaddri.
Leigjandinn vildi hins vegar meina að leigusalinn hafi átt að greiða fyrir úttektina að öllu leyti og að samkvæmt lögum hefði hún eða umboðsmaður hennar átt að vera viðstödd. Það hafi hins vegar ekki verið mögulegt þar sem fyrirvarinn hafi verið afar stuttur. Andmælti leigjandinn því einnig að hafa viðurkennt að lyktin í íbúðinni hafi verið óeðlileg.
Borga
Í niðurstöðu kærunefndar húsamála segir að leigjandinn hafi við upphaf leigutímans lagt fram 990.000 krónur í tryggingu.
Nefndin segir að ekki verði annað ráðið af málatilbúnaði leigjandans að þrátt fyrir að hún hafi krafist þess að miðað yrði við að hún hafi skilað íbúðinni 12. september þá hafi hún samþykkt að skila henni 15. september, eftir að hafa látið þrífa hana að kröfu leigusalans. Samskipti milli starfsmanns leigusalans og leigjandans beri einnig með sér að hún hafi samþykkt að greiða sinn hluta vegna hinnar óháðu úttektar. Því sé ekki hægt að fallast á að henni beri ekki að greiða fyrir úttektina.
Nefndin vitnar í hina óháðu úttekt og segir þar koma fram að við komu í íbúðina hafi verið greinileg sterk og viðvarandi kattarhlandslykt, einkum á stofugólfi og í svefnherbergi. Til að staðfesta uppruna lyktarinnar hafi skoðunarmaður lagst á gólfið og þefað á nokkrum stöðum, bæði í stofu og í svefnherbergi. Við það hafi skýrt komið í ljós að lyktin ætti upptök sín í parketinu sjálfu og parketlistum, en ekki frá öðrum flötum. Niðurstaða úttektarinnar hafi verið sú að um væri að ræða varanlegar lyktarskemmdir í gólfefnum sem ekki væri unnt að fjarlægja með hefðbundinni hreinsun. Mælt hafi verið með fullri endurnýjun á parketi, undirlagi og parketlistum á allri íbúðinni, ásamt lyktarmeðferð og hreinsun á steypu og veggjum.
Bætur
Nefndin segir að öflun úttektarinnar og kæra leigusalans til nefndarinnar hafi falið í sér kröfu leigusalans í trygginguna sem hafi borist tímanlega, gagnstætt því sem leigjandinn haldi fram.
Nefndin segir það galla á úttektinni að leigusalinn hafi einhliða útvegað skoðunarmann og tilkynnt leigjandanum um úttektina með aðeins 20 mínútna fyrivara, sem hafi gert leigjandanum illmögulegt að gæta hagsmuna sinna. Hún hafi á þeim tíma hins vegar ekki gert athugasemd við að úttektin hafi farið fram að henni fjarstaddri.
Það er hins vegar niðurstaða nefndarinnar að samkvæmt málsgögnum hafi kötturinn gert þarfir sínar á gólf íbúðarinnar og það sé ekki hægt að fallast á það með leigjandanum að það sé eðlileg notkun. Gögnin bendi einnig til þess að lyktarmengun hafi verið til staðar og leigjandinn hafi ekki lagt fram nein gögn til að andmæla því.
Það er því niðurstaðan að leigjandanum beri að greiða 1.540.000 krónur vegna skemmda á gólefni, en hún hafði áður samþykkt að greiða 180.000 vegna tjóns á fataskápum. Leigusalinn hafði krafist 1,8 milljónar króna í bætur en nefndin hafnar þeim liðum kröfunnar sem snúa að málun á lofti og fjarlægingar á gardínubraut enda byggi þeir ekki á neinum gögnum. Nefndin fellst einnig á að konan þurfi að greiða leigusalanum 270.000 krónur í leigubætur þar sem hann hafi ekki getað leigt íbúðina út aftur fyrr en að tjónið var lagfært.
Nefndin fellst ekki á kröfu leigjandans um að viðurkennt sé að starfsmaður leigusalans hafi farið inn í íbúðina, fyrir lok leigutímans án þess að tilkynna það fyrir fram, þar sem þar standi orð gegn orði.
Úrskurður nefndarinnar er því sá að leigusalanum er heimilt að ganga að tryggingunni, 990.000 krónum, en til viðbótar þarf leigjandinn að greiða leigusalanum 1 milljón króna í bætur, auk dráttarvaxta.