Hörð gagnrýni á sölu Ljósleiðarans: „Þetta er ekkert öðruvísi en að selja vegakerfið, raforkudreifingu, vatnslagnir og fleira“

Áform meirihlutans í borginni að selja Ljósleiðarann eru harðlega gagnrýnt og er sagt að þannig sé verið að einkavæða innviði, aðrir segja að um sé að ræða samkeppnisrekstur sem eigi ekki heima á sviði sveitarfélaga.
Fram kom í Morgunblaðinu í dag að Orkuveitan hyggist selja Ljósleiðarann. „Við höfum lagt áherslu á það lengi að Ljósleiðarinn verði seldur, enda ekki hluti af grunnrekstri Orkuveitunnar. Við teljum að þarna liggi töluverð verðmæti sem mætti nýta með betri hætti í þágu borgarbúa, til dæmis til niðurgreiðslu skulda eða til að ráðast í mikilvægar innviðafjárfestingar,“ sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri.
Mikilvægara en nokkru sinni fyrr að hið opinbera eigi slíkt félag
Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og stjórnarmaður í Orkuveitunni, segir í færslu á Facebook að meirihluti stjórnarinnar hafi samþykkt að veita forstjóranum heimild til að hefja ferlið við sölu Ljósleiðarans.
„Þar með var stigið afdrifaríkt skref þar sem í fyrsta sinn er opnað fyrir þann möguleika að selja meirihluta félagsins og jafnvel félagið allt úr samstæðu Orkuveitunnar. Ég greiddi atkvæði gegn tillögunni enda er það bjargföst skoðun mín að Ljósleiðarinn eigi áfram að vera í meirihlutaeigu Orkuveitunnar enda fyrirtæki sem gegnir mikilvægu hlutverki í þágu almannahagsmuna,“ segir Skúli. „Ljósleiðarinn er leiðandi innviðafyrirtæki í samfélaginu á sviði fjarskipta og gagnaflutnings og á tímum fjölþáttaógna þ.m.t. vaxandi árása á fjarskiptainnviði er í mínum huga mikilvægara en nokkru sinni að slíkt félag sé í opinberri eigu.“
„Ekki í okkar nafni!“
Fleiri borgarfulltrúar hafa tekið í sama streng, þar á meðal Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti Vinstrisins.
„Ekki í okkar nafni! Vinstrið leggst alfarið gegn því að hefja svona vegferð. Það á ekki að einkavæða innviði í almannaeigu eins og Ljósleiðarann,“ segir Sanna.
Margir hafa tekið undir þessa gagnrýni, þar á meðal fjölmiðlamaðurinn Gunnar Smári Egilsson sem segir:
„Þessir flokkar líta á það sem hlutverk sitt að færa fé, eignir, auðlindir, völd og grunnkerfi samfélagsins úr almenningseign til auðvaldsins. Eins og það hafi reynst einhverri þjóð vel. Stærsti hluti mótmælanna í Evrópu er gegn þessari stefnu. Kannski er fólkið sem stýrir þessum flokkum ekki vel að sér. Kannski rekur það þessa stefnu með opin augu; veit að það er að skaða samfélagið en telur sig vera að vinna fyrir auðvaldið.“
Fréttamaðurinn Óðinn Jónsson talar á svipuðum nótum:
„Þetta er mjög óskynsamlegt og stríðir gegn brýnum almannahagsmunum.“
Einnig Kristján Þórður Snæbjarnarson þingmaður Samfylkingarinnar sem segir:
„Þetta eru mjög vondar fréttir en gott að þú sagðir nei við þessu. Dæmigert fyrir þessa flokka að vilja færa almannaeignir í hendur vildarvina sem síðan mun bitna á almenningi.“
Ekkert samasemmerki milli fjarskiptainnviða og annarra innviða
Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, segir í færslu að hann nenni ekki annarri einkavæðingu á innviðum sem hið opinbera hafi byggt upp.
„Afsakið, en þetta er hörmuleg hugmyndafræði. Þetta er ekkert öðruvísi en að selja vegakerfið, raforkudreifingu, vatnslagnir og fleira í þeim dúr. Verðmætin í þessum innviðum eru að þurfa ekki að borga undir gróðafíkn fákeppninnar. Þessi verðmæti sem er sagt að verði hægt að nota til þess að greiða niður skuldir munu enda í því að borgarbúar greiða meira fyrir aðgang að þessum innviðum - og með því greiða óbeint hærri skatta,“ segir Björn Leví.
„Fylgir þessu loforði skattalækkun í samræmi við lægri skuldir? Til þess að halda borginni frá því að stofna bara strax til meiri skulda í kjölfarið til þess að "nýta svigrúmið" - og endurtaka þá brelluna með því að selja næstu innviði til þess að borga næstu skuldaaukningu?“
Það eru þó ekki allir á sömu línu en Atli Stefán Yngvason, sem er samskipta-, mörkunar- og framtíðarstjóri hjá Mílu sem er samkeppnisaðili Ljósleiðarans, segir að síðan að Landsíminn var seldur árið 2005 hafi ekki verið til stór opinber aðili sem sér um fjarskiptainnviði.
„Þetta er stór markaður með alls konar leikendur og það er ekki á kjarnafærni sveitafélaga að reka fjarskiptainnviði. Þvert á móti er þetta samkeppnismarkaður sem er nýlega farinn að keppa á alþjóðlegum grunnvelli (low orbit satellites). Það er heldur ekkert samasemmerki á milli fjarskiptainnviða og annarra innviða.“