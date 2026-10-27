Hildur Rós og Elliði í hár saman: „Er þér alvara?“

Hildur Rós Guðbjargardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, segir að hvernig Elliði Vignisson bæjarstjóri í Ölfusi hafi talað undanfarið lýsi ákveðinni andúð, Elliði spyr hvort henni sé alvara með því að líkja orðræðu hans við fyrirlestur Muhammad Taqi Usmani.
Mikið fjaðrafok hefur verið um Elliða síðustu daga og hefur meðal annars verið rætt um að orð hans um innflytjendur frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku geti varðað við hegningarlög.
Sjá einnig: Magnea telur að það ætti að ákæra Elliða: „Af hverju á maður að komast upp með svona?“
Elliði vitnaði í forsíðufrétt Morgunblaðsins í dag þar sem fjallað er um fyrirlestur pakistanska trúarleiðtogans Muhammad Taqi Usmani á samkomu Stórmoskunnar við Bústaðaveg í Reykjavík á miðvikudag í síðustu viku.
„Þetta er Taqi Usmani. Hann vill að þeir sem hverfa frá Íslam verði teknir af lífi. Þá hefur hann talað fyrir aflimunum og grýtingum sem refsingum samkvæmt íslömskum rétti. Hann hélt "sérstakan trúarlegan fyrirlestur" í Stórmoskunni í Reykjavík 21. okt,“ segir Elliði.
„Fyrr þann sama dag steig Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar í stól alþingis og taldi það geta varðað við hegningarlög að ég lýsti yfir áhyggjum mínum af fjölgun innflytjenda frá Norður Afríku, miðausturlöndum, Pakistan og Afganistan (MENAPT). Hvorki hún né aðrir þingmenn vinstrisins hafa gagnrýnt orðræðu þessa manns. Telja hana ef til vill framlag til glæsilegrar fjölmenningar.“
„Er þér alvara?“
Hildur Rós svaraði Elliða í athugasemd:
„Þá er ljóst að báðir menn sem um ræðir aðhyllast öfga úr ólíkum áttum. Báðir menn hafa andúð á ákveðnu fólki. Munurinn á þeim er að annar þeirra býr og rekur sveitarfélag á Íslandi á meðan hinn býr erlendis og kom tímabundið. Hvoru tveggja ekki réttlætanlegt.“
Elliði svaraði henni að bragði:
„Ha! Ertu að bera saman áhyggjur mínar af of miklum fjölda innflytjenda frá MENAPT löndunum og vandamál sem því fylgir (sem þú kallar andúð) við orðræðu manns sem talar fyrir dauðarefsingum yfir samkynhneigðum, aflimunum, grýtingum og fl.? Er þér alvara?“
Hildur Rós stóð föst á sínu og hafnar því að vera að líkja saman skoðunum Usmani og Elliða, það sem þeir eigi sameiginlegt sé að hafa andúð á ákveðnum hópi fólks.
„Hvernig þú hefur talað undanfarið eins og allir sem tilheyra ákveðinni trú eða menningu séu tortryggilegir lýsir ákveðinni andúð. Það er alveg hægt að lýsa yfir áhyggjum af hlutum án þess að draga heilu hópana inn í það og ég tel mig vita að þú hafir hæfnina og getuna til þess. Stór hluti fólks sem tilheyrir þessum trúarbrögðum er vænasta fólk með umburðarlyndi fyrir öðrum trúarbrögðum og menningu.“
Meðal þeirra sem tóku einnig til máls er tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens sem segir:
„Allir öfgar sem hvetja til ofbeldis og drápa á að fordæma. Öfga kristni sem fordæmir samkynhneigða og vill drepa fólk í beinu streymi. Öfga múslima sem fara fram með það sama á að fordæma. Og ef þessi tiltekni klerkur hefur verið að predika slíkan boðskap á stöðva slíkt um leið.“