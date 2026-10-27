Guðmundur Andri ósáttur við partístandið í Hlöðunni – Bassadrunur, kassagítargaul og ölvað fólk ráfandi um

Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður, er á meðal þeirra sem leggjast gegn óbreyttri starfsemi veislusalarins Hlöðunnar á Álftanesi. Guðmundur býr í nágrenni við salinn segist mega þurfa búa við bassadrunur og kassagítarsgaul fram á miðjar nætur og ölvað fólk ráfandi um göturnar.
DV greindi frá máli hins umdeilda veislusalar þann 23. október síðastliðinn. Það er að sumir íbúar á Álftanesi, einkum þeir sem búa nálægt veislusalnum Hlöðunni, hafi kært ákvörðun bæjarstjórnar Garðabæjar um að samþykkja byggingarleyfi vegna breytinga á húsnæðinu.
Minnihluti bæjarstjórnar hefur tekið undir með þeim íbúum og hefur bent á að svæðið sé ekki skipulagt á þennan hátt og að salurinn hefði verið rekinn í leyfisleysi. Verið væri að sýna slæmt fordæmi.
Um málið hefur verið tekist í íbúagrúbbu Álftaness. Koma margir salnum til varnar og segja hann einn þann glæsilegasta á landinu og falla vel inn í náttúruna á svæðinu. En aðrir gagnrýna þetta, einkum íbúar sem búa nálægt salnum.
Bassadrunur og ölvað fólk
Þar á meðal er Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður, sem hefur búið þar síðan um aldamót. Guðmundur Andri segir að hann og konan hans hafi lagst gegn óbreyttri starfsemi Hlöðunnar um helgar í umsögn um byggingarleyfið.
„Vera má að við séum, eins og nefnt hefur verið, fulltrúar minnihluta íbúa á Álftanesi, en þá er rétt að benda á hitt, að við búum í nágrenni Hlöðunnar, ólíkt þeim sem mest hafa haft sig í frammi til stuðnings þessari starfsemi – og ólíkt þeim sem reka Hlöðuna,“ segir Guðmundur Andri í athugasemdum í umræðum í grúbbunni.
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Bendir hann á að þó að íbúarnir sem búa nálægt Hlöðunni séu fáir þá hafi þeir engu að síður réttindi. Einnig hljóti þeir að mega tjá skoðanir sínar á sínu nánasta umhverfi.
„Og við hljótum að mega hafa skoðanir á því hvort í nánasta umhverfi okkar, á friðsælum stað nærri náttúrunni, komi staður þar sem eru haldin reglulega partí um helgar með tilheyrandi ónæði. Það erum við sem búum við bassadrunur í veislum, hátalara sem færðir eru út á stétt, varðeld með tilheyrandi kassagítaragauli fram til klukkan eitt, veisluglaum, ölvað fólk ráfandi um í götunni og annað sem fylgir óhjákvæmilega svona veisluhaldi,“ segir Guðmundur Andri. „Það hljóta allir með börn að skilja að ekki er gaman að þurfa að svæfa kannski fjórum sinnum á kvöldi út af ónæði.“
Ekki gaman að búa við hliðina á partíi
Guðmundur Andri segir að það sé vissulega alltaf gaman að fara í partí. En það sé ekki endilega jafn skemmtilegt að búa í nágrenni við partíið.
„Fólkið sem býr í nágrenni við Hlöðuna flutti ekki hingað til að upplifa slíkt,“ segir hann.
Það sé rangt, eins og sumir íbúar hafi haldið fram, að gagnrýnendur starfseminnar hafi horn í síðu þeirra sem reist hafa Hlöðuna. Myndarlega hafi verið staðið að ýmsu, til að mynda jólamarkaði og skautasvelli. En áherslan á veisluhöld hafi verið án samráðs við nágranna.
„Það hefði verið lítið mál að hafa slíkt samráð og almennt held ég að fólk hér hafi verið velviljað framtakinu framan af. Hér býr eins og áður sagði fólk með börn og dýr í fjölskylduvænu umhverfi og það fer einfaldlega ekki saman við núverandi rekstur á Hlöðunni. Því miður,“ segir hann.