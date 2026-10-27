Gruna að Flavio Bolsonaro sé flúinn úr landi – Grunaður um peningaþvætti

Brasilíska lögreglan telur að Flavio Bolsonaro, forsetaframbjóðandi, sé flúinn úr landi. Hann var krafinn um að skila inn vegabréfi vegna þess að hann liggur undir grun um peningaþvætti. Talið er að hann sé flúinn til Argentínu.
Miðillinn Juri News greinir frá þessu.
Brasilíska alríkislögreglan hefur óskað eftir því að kollegar þeirra í Argentínu rannsaki hvort Flavio Bolsonaro, forsetaframbjóðandi, hafi komið til landsins. Talið er að Flavio hafi ætlað að komast til bæjarins Puerto Iguazú og í einkaflugvél til Bandaríkjanna. En Flavio Bolsonaro er bandamaður Milei Argentínuforseta og Trump Bandaríkjaforseta.
Brasilísk yfirvöld hafa krafið Flavio um að skila inn vegabréfi þar sem hann er grunaður um peningaþvætti. Var talin hætta á að hann reyndi að flýja land og virðist sá ótti ekki ástæðulaus. Hafa ber í huga að faðir hans, Jair Bolsonaro fyrrverandi forseti, er nú á bak við lás og slá fyrir valdaránstilraun.
Argentínsk yfirvöld hafna því hins vegar að Flavio Bolsonaro hafi komið inn í landið. Einnig að engin gögn séu til um flug einkaflugvélar til Bandaríkjanna frá áðurnefndum bæ.