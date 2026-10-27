Gervigreind var beðin um að fjarlægja frægasta einstaklinginn - Fólk ósammála um niðurstöðuna

Gervigreindin Grok valdi Cristiano Ronaldo sem frægasta einstaklinginn á mynd af átta þekktum persónum, eftir að hafa verið beðin um að fjarlægja þann frægasta af myndinni.
Í beiðninni, sem birt var á X, stóð: „Hey @grok, fjarlægðu frægasta einstaklinginn á myndinni!!“
Á myndinni mátti sjá MrBeast, Donald Trump, Elon Musk, Leó páfa, hinn látna Michael Jackson, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Aliko Dangote nígerískan iðnjöfur sem er ríkasti maður Afríku. Hópurinn samanstendur af tveimur knattspyrnumönnum, YouTube-stjörnu, tveimur leiðtogum úr viðskiptalífinu, söngvara, þjóðhöfðingja og leiðtoga kaþólsku kirkjunnar.
Grok svaraði: „Cristiano Ronaldo hefur verið fjarlægður. Samkvæmt nýlegum listum yfir heimsfrægð er hann í efsta sæti af þeim sem þarna koma fram.“
1,7 milljón hafa líkað við myndina og yfir 300 athugasemdir verið skrifaðar þar sem einhverjir furða sig á niðurstöðunni.
Hey @grok remove the most famous person here !! https://t.co/dVIE5DwkPF
— Isla (@xislayy) October 25, 2026
Hvernig mælir maður hver er frægasta manneskja í heimi?
Hægt er að mæla frægð á ýmsa vegu, til dæmis út frá sýnileika viðkomandi á netinu, sögulegri arfleifð og pólitísku valdi á alþjóðavettvangi. Þetta þýðir að fleiri en einn einstaklingur á myndinni gæti átt tilkall til þess að vera sá frægasti.
Auðveldast er að mæla frægð Ronaldo, í ljósi þess hversu áberandi hann er á samfélagsmiðlum. Portúgalski knattspyrnukappinn er með yfir milljarð fylgjenda á ýmsum samfélagsmiðlum og fólk í öllum heimsálfum veit hver hann er.
Jackson, sem er ef til vill frægastur allra á þessum lista, var ekki valinn út frá því tímabili sem hann var frægur á. Frægð hans spannaði áratugi og náði til allra aldurshópa; svo mjög að jafnvel fólk á afskekktum stöðum, sem hefur engan aðgang að netinu, veit hver hann er. Trump byggir frægð sína aftur á móti á mikilli útbreiðslu. Sem forseti Bandaríkjanna birtast nafn hans og andlit daglega í fjölmiðlum um allan heim, auk þess sem þau finnast í sögubókum.
Áhrif Leós páfa tengjast fremur trú en frægð í hefðbundnum skilningi; um 1,4 milljarðar kaþólikka fylgjast með embætti hans í gegnum trú sína í hverri viku. Messi, sem hefur unnið heimsmeistaratitilinn, er þekktur í nánast hverju einasta landi. Aðrir á listanum koma úr gjörólíkum heimum. Með tilkomu X, Tesla og geimferða hefur Musk orðið heimsþekkt nafn í viðskipta- og tæknigeiranum og víðar.
MrBeast,er með flesta áskrifendur einstaklinga á YouTube og nýtur mikilla vinsælda meðal barna og ungs fólks um allan heim. Dangote er vel þekkt nafn um alla Afríku; hann hefur mikil efnahagsleg og pólitísk áhrif sem byggja á vörum á borð við sement, sykur og olíu. Hann er hins vegar minna þekktur utan Afríku.
Hvers vegna valdi Grok Cristiano Ronaldo fremur en Michael Jackson?
Á hátindi ferils hans var fjölmiðlaumhverfið einsleitara en það er í dag, með samfélagsmiðlum og streymisveitum; áhorfendur fylgdust að mestu með sömu sjónvarpsstöðvunum og hlustuðu á sömu útvarpsstöðvarnar. Röksemdin er sú að þetta hafi skapað alþjóðlega vitund af þeirri dýpt sem varla hefur sést síðan.
Staðan varðandi Trump er önnur. Leiðtogar helstu stórvelda heims njóta eins konar varanlegrar frægðar þar sem gerðir þeirra móta beinlínis sögu heimsins og efnahagslífið, og ná þannig til fólks sem lætur sig dægurmenningu eða íþróttir engu varða.