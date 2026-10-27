Beta Reynis: Er allt gott svo lengi sem við erum mjó?

Elísabet Reynisdóttir næringarfræðingur skrifar:
Um daginn hitti ég konu sem var öll í keng. Henni var svo óglatt að hún gat varla staðið upprétt. Ég spurði hvort hún væri með magapest eða slæma magakrampa.
Svarið kom stutt og hnitmiðað, meira að segja með örlitlum ánægjuhreim:
„Nei, Beta mín, ég er að sprauta mig!“
Einmitt það! Þá áttaði ég mig á því að hún var að tala um þyngdarstjórnunarlyf.
„En er þetta virkilega þess virði?“ spurði ég.
„Já, ég nenni ekki að vera svona,“ svaraði hún ákveðin.
Þarna stóð hún, kengbogin af ógleði en staðráðin í að verða grennri. Ég gat ekki annað en velt því fyrir mér hvort við værum komin á þann stað að það þætti sjálfsagt að þjást til þess að verða mjó.
Ég benti henni góðlega á að við hratt þyngdartap getur ekki aðeins fita horfið heldur líka dýrmætur vöðvamassi og jafnvel beinþéttni minnkað. Það getur orðið dýrkeypt þegar árin færast yfir.
Er allt gott svo lengi sem við erum mjó?
Þessi fundur rifjaðist upp fyrir mér þegar ég las frétt á DV þann 27. október undir fyrirsögninni „Notendur þyngdarstjórnunarlyfja glíma helst við skort á þessum næringarefnum“.
Þar var fjallað um rannsóknir sem benda til þess að notendur GLP-1-lyfja geti verið í hættu á næringarskorti, meðal annars B12- og D-vítamínskorti. Einnig kom fram að um 43% notenda í rannsóknaryfirliti fengju ekki nægilegt prótín úr fæðu.
Þessi umfjöllun vakti hjá mér spurningu sem ég tel mikilvægt að skoða betur: Hvað gerist í meltingarkerfinu þegar við borðum minna og maginn tæmist hægar?
Magasýran gegnir mikilvægu hlutverki í meltingu prótína. Hún breytir byggingu þeirra og virkjar ensímið pepsín sem byrjar niðurbrotið. Hún hjálpar einnig til við að losa B12-vítamín úr fæðunni svo það geti síðar frásogast í smáþörmunum.
Við vitum að GLP-1-lyf hægja á magatæmingu og rannsóknir á GLP-1-hormóninu hafa sýnt að það getur einnig haft áhrif á magasýruseytingu. En gætu slíkar breytingar haft áhrif á nýtingu ákveðinna næringarefna?
Þetta er tilgáta sem vert væri að rannsaka betur, þótt ekki hafi verið sýnt fram á að þessi lyf valdi almennt skertri upptöku prótína eða B12 þá í ljósi þess hvernig þau virka þá er það möguleiki og vert að hafa í huga.
Sérstaklega finnst mér ástæða til að huga að fólki sem tekur jafnframt magasýrulækkandi lyf, svo sem Omeprazole. Langvarandi notkun þeirra getur dregið úr upptöku B12 úr fæðu. Þegar minni fæðuinntaka bætist við vaknar spurning um hvort hættan á skorti geti aukist. Þeir sem nota bæði lyfin ættu að ræða við lækni hvort ástæða sé til að fylgjast sérstaklega með næringarástandi sínu.
B12-skortur getur valdið þreytu, blóðleysi, dofa og jafnvel taugaskemmdum.
Prótín eru miklu meira en vöðvar
Ónóg prótínneysla getur gert erfiðara að viðhalda vöðvamassa, sérstaklega þegar þyngdartap er hratt.
Við tölum gjarnan um prótín í tengslum við vöðvauppbyggingu, en hlutverk þeirra er miklu stærra. Prótín eru eitt af grundvallarbyggingarefnum líkamans. Úr amínósýrum þeirra myndar líkaminn meðal annars ensím, hormón, mótefni og efni sem eru nauðsynleg fyrir starfsemi taugakerfisins.
Amínósýrur eru til dæmis nauðsynlegar við myndun taugaboðefna á borð við serótónín og dópamín, sem gegna mikilvægu hlutverki í skapi, hvatningu og starfsemi heilans.
Þegar við borðum of lítið af prótíni til lengri tíma getur það því haft áhrif á miklu meira en vöðvamassann. Líkaminn þarf stöðugt á amínósýrum að halda til að viðhalda vefjum og eðlilegri starfsemi sinni.
Þess vegna finnst mér áhyggjuefni ef fólk á þyngdarstjórnunarlyfjum borðar svo lítið að það fær ekki nægilegt prótín.
Við megum ekki gleyma því að prótín eru ekki aðeins byggingarefni vöðvanna heldur nauðsynleg fyrir starfsemi alls líkamans.
Þegar við missum kílóin af vigtinni þurfum við því líka að spyrja: Fær líkaminn enn þau byggingarefni sem hann þarf til að starfa eðlilega?
En hvað með D-vítamínið, sem er svo mikilvægt fyrir beinheilsuna?
D-vítamín er fituleysanlegt og líkaminn tekur það upp í smáþörmunum með aðstoð fitu og galls. Ef fitumelting eða fitufrásog er skert getur upptaka D-vítamíns minnkað. Hins vegar hefur ekki verið sýnt fram á að þyngdarstjórnunarlyf skerði þessa upptöku með beinum hætti en verum á verði því enn er ekki komin nægileg reynsla til að sanna eða afsanna.
Það sem vekur áhyggjur mínar er að þegar fólk borðar mun minna getur inntaka D-vítamíns og annarra nauðsynlegra næringarefna einnig minnkað. D-vítamín hjálpar líkamanum að taka upp kalk, sem er nauðsynlegt fyrir sterk bein.
Þarna finnst mér mikilvægt að horfa til framtíðar. Við getum misst kíló tiltölulega hratt, en það getur reynst mun erfiðara að endurheimta glataðan vöðvamassa og beinþéttni, sérstaklega þegar við eldumst.
Því hvað gagnast okkur að verða mjó ef við mætum efri árunum með minni vöðvastyrk, brothættari bein og skerta heilsu?
Það er nefnilega eitt að vera grannur og allt annað að vera hraustur.