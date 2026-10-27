Bergur Ebbi spáir bakslagi í gervigreindaræðinu: „Fólk mun jafnvel fá hroll“

Rithöfundurinn og frumkvöðullinn Bergur Ebbi telur að núverandi gervigreindaræði muni ekki vara að eilífu. Í nýjum þætti Gervigreindarklúbbsins hjá Stefáni Atla veltir hann því fyrir sér hvort fólk muni eftir fimm til sjö ár líta til baka með hrolli yfir því hversu stóran hluta lífs síns það fól gervigreind að sjá um.
Bergur tekur meðal annars það ögrandi dæmi að útvista jafnvel fermingu barnanna sinna til gervigreindartólsins Claude. Með því dregur hann upp mynd af framtíð þar sem fólk hefur falið tækninni svo stóran hluta persónulegs lífs að það kunni síðar að þykja óþægilegt að rifja það upp.
„Og ef eitthvað er, fólk mun jafnvel fá hroll,“ segir Bergur þegar hann veltir fyrir sér hvernig við munum horfa til baka á núverandi gervigreindarbylgju.
Gervigreindaræðið gæti gengið yfir
Bergur, sem nýlega gaf út bókina Öld ímyndunaraflsins, segir að tæknibyltingar gangi í bylgjum og bendir á netbóluna um aldamótin sem dæmi um hvernig væntingar til nýrrar tækni geti farið langt fram úr raunveruleikanum.
Hann telur að við séum núna að framreikna möguleika gervigreindar langt inn í framtíðina og að slíkt ástand geti ekki varað endalaust.
„Það mun koma svona smá stöðnunartímabil. Þá er mikilvægt að maður eins og þú hættir ekki út af því að það mun koma aftur. En þá mun það heita öðrum nöfnum. Það er mín kenning,“ segir Bergur við Stefán Atla.
Hann telur því ekki að tæknin muni hverfa, heldur að viðhorf fólks til hennar og hvernig hún er notuð eigi eftir að breytast.
Hafa tæknirisar hag af því að skapa ótta?
Í þættinum ræða þeir einnig þá miklu umræðu sem hefur skapast um mögulega tilvistarógn gervigreindar og hvort tæknin geti á endanum farið úr böndunum.
Bergur telur nauðsynlegt að taka slíka áhættu alvarlega en bendir jafnframt á að tæknifyrirtæki geti haft ákveðinn hag af því að skapa spennu og jafnvel ótta í kringum eigin tækni.
Hann veltir meðal annars fyrir sér hvernig kapphlaup Bandaríkjanna og Kína um forystu á sviði gervigreindar geti leitt til aukinnar samþættingar ríkisvalds og stærstu tæknifyrirtækja heims.
Að hans mati þurfi almenningur að horfa gagnrýnum augum á umræðuna og gera greinarmun á raunverulegum tæknilegum áhættum og þeirri orðræðu sem myndast í kringum tæknina.
Erum við að fjarlægja það sem gerir lífið innihaldsríkt?
Eitt af meginþemum samtalsins er sú hugmynd Bergs að ímyndunarafl mannsins hafi mun meiri áhrif á framtíðina en við gerum okkur almennt grein fyrir.
Í bókinni Öld ímyndunaraflsins fjallar hann meðal annars um hvernig framtíðarsýn okkar hefur lengi einkennst af vélmennum, fljúgandi bílum og tæknivæddu samfélagi þar sem nánast allar hindranir hafa verið fjarlægðar.
„Þess vegna skiptir máli hvernig við ímyndum okkur framtíðina út af því að það er það sem að við erum að fara að elta,“ segir Bergur.
Hann spyr jafnframt hvort framtíð þar sem tæknin leysir öll vandamál okkar og fjarlægir alla fyrirhöfn sé yfirhöfuð sú framtíð sem við ættum að stefna að.
Bergur telur að áskoranir og ákveðin tregða séu mikilvægur hluti mannlegrar tilveru og að við megum ekki missa sjónar á þeim eiginleikum þegar við hönnum framtíðina.
Erum við sjálf farin að hugsa eins og tölvur?
Önnur áhugaverð hugmynd sem kemur fram í þættinum er að gervigreind snúist ekki eingöngu um að tölvur læri að herma eftir mannlegri hugsun.
Bergur veltir því upp hvort mannfólkið hafi sjálft smám saman aðlagað hugsun sína að tækninni, sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla og reiknirita sem móta upplifun okkar af veruleikanum.
„Gervigreind er ekki bara tæknin að herma eftir okkur heldur við að koma til móts við tæknina með okkar hugsjónahætti,“ segir hann.
Þeir ræða jafnframt hvernig rannsóknir á mannshuganum, skynjun og ímyndunarafli gætu orðið eitt mikilvægasta rannsóknarsvið næstu áratuga.
Segir frá nýju frumkvöðlaverkefni og næstu bókarhugmynd
Bergur er ekki eingöngu þekktur fyrir skrif sín heldur hefur hann einnig verið virkur í frumkvöðlastarfi.
Í þættinum segir hann frá fjárfestingarþjónustunni Spesíu, sem hann stofnaði ásamt Georgi Lúðvíkssyni og Tómasi Á. Gestssyni og hefur það markmið að einfalda almenningi að fjárfesta.
Þá segir hann einnig frá hugmynd að næstu bók sinni, sem hann vill kalla Kadensa. Þar hyggst hann skoða hvernig hrynjandi, tjáning og tónlist geti hjálpað okkur að skilja samtímann og hvers vegna ákveðnir einstaklingar og hugmyndir ná betur í gegn en aðrar.
Um Gervigreindarklúbbinn
Í þættinum með Bergi Ebba er farið yfir víðan völl, allt frá sögu upplýsingatækninnar og áhrifum samfélagsmiðla til mannlegrar sköpunargáfu, vísinda, bókmennta og framtíðar mannkynsins.
Gervigreindarklúbburinn hefur nú þegar gefið út 55 þætti og fengið til sín fjölbreytta gesti úr atvinnulífi, stjórnmálum, lögfræði, listum, tæknigeiranum og nýsköpun. Meðal gesta sem hafa komið í þáttinn eru til dæmis Arnar Þór Jónsson, Stefán Þór Þorgeirsson, Einar Þorsteinsson, Ingibjörg Isaksen, Ingi Bauer, Jónas Sig, Maggi Mix og fleiri áhugaverðir einstaklingar sem hafa rætt áhrif gervigreindar frá ólíkum sjónarhornum.