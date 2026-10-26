Vinkona Claudiu lést eftir ranga greiningu – „Ég get ekki annað en velt því fyrir mér hvort það að vera erlend hafi átt þátt í því“

Clauda Wilson Molloy, lögmaður, greinir frá máli vinkonu sinnar sem lést úr krabbameini eftir að hafa verið ranglega greind í mörg skipti á Íslandi. Hún veltir því fyrir sér hvort það hafi spilað inn í að vinkona hennar var útlendingur.
Claudia á lögmannsstofunni Claudia & Partners Services hefur lengi barist fyrir mannréttindamálum. Meðal annars málefnum hælisleitenda og flóttafólks á Íslandi. Hún er upprunalega frá Jamaíku en flutti til Íslands þegar hún var 18 ára.
Send heim með sýklalyf
Í færslu á samfélagsmiðlum reifar Claudia mál vinkonu sinnar sem lést úr brjóstakrabbameini fyrir nokkrum árum síðan. Tilefnið er frétt ástralsks manns sem vann dómsmál eftir að hafa verið ranglega greindur með gyllinæð þegar hann var með krabbamein í iðrum.
„Þetta mál fær mig til að hugsa til kærrar vinkonu sem við misstum hér á Íslandi fyrir nokkrum árum, kona af erlendum uppruna, lífleg, dugleg, góð og helvíti fyndin,“ segir Claudia í færslunni. „Hún var ranglega greind aftur og aftur, þrátt fyrir þekkta sjúkrasögu, og ég get ekki annað en velt því fyrir mér hvort það að vera erlend hafi átt þátt í því.“
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Claudia segir að vinkona sín hafi ítrekað farið til læknis vegna verkja í brjósti. Þá hafi einnig komið útferð úr því. En hún hafi aðeins fengið sýklalyf fyrir sýkingu. Hún hafi verið send í brjóstamyndatöku, en ekki nógu nákvæma. Hún hafi síðan beðið um að tekin yrðu sýni en ítrekað verið hafnað.
Of seint
„Einn daginn, algjörlega buguð af gremju, fór hún á krabbameinsskimunarmiðstöðina og sagði þeim að hún færi hvergi fyrr en eitthvað yrði gert. Þau hótuðu að kalla á lögregluna þar sem hún væri ekki á réttum stað. Hún skoraði á þau að gera það!“ segir Claudia.
Það var eftir það sem læknir loksins sendi hana í vefsýnatöku. En þá kom í ljós að hún var með fjórða stigs brjóstakrabbamein. Hún lést skömmu seinna.
„Ég heyri svo oft frá konum af erlendum uppruna hér á Íslandi að ekki sé hlustað á þær af læknum sínum,“ segir Claudia. „Ég hef fengið þá reynslu líka, og ég er sjálf að ganga í gegnum hana núna. Ég er heppin að hafa tungumálakunnáttuna, þekkinguna og sjálfstraustið til að ýta á móti. Margar konur gera það ekki en þær ættu ekki að þurfa þess. Þetta er saga lífs okkar, held ég!“