Vilja að tekið sé meira tillit til hávaða frá Keflavíkurflugvelli

Minnihluti skipulagsráðs Reykjanesbæjar fer fram á að í nýju aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar verði tekið mið af hljóðvist og samfélagslegum áhrif flughávaða á íbúa sveitarfélagsins.
Nýtt aðalskipulag flugvallarins hefur verið í vinnslu og tillaga um það var í kynningu frá 11.september og til 23. október síðastliðins. Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, Landhelgisgæsla Íslands, varnarmálasvið í umboði utanríkisráðuneytisins og stjórn Isavia ohf tóku ákvörðun um endurskoðun aðalskipulagsins. Meðal helstu breytinga frá núgildandi aðalskipulagi er nýtt flugþjónustusvæði, svokallað Demantssvæði en þar er gert ráð fyrir uppbyggingu sem tengist flugvallarstarfseminni. Uppfærð mörk milli A svæðis (Keflavíkurflugvöllur) og B svæðis (Öryggissvæði) í samræmi við auglýsingu um afmörkun svæðanna. Tillaga er einnig um að auka byggingarheimildir á öryggissvæði B í 65.000 fermetra.
Í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, sem skipuð er af utanríkisráðherra, sitja fulltrúi Reykjanesbæjar, fulltrúi Suðurnesjabæjar, einn fulltrúi sem er tilnefndur af utanríkisráðherra sjálfum og tveir fulltrúar sem ráðherrann skipar án tilnefningar og er annar þeirra formaður.
Fulltrúi Reykjanesbæjar í nefndinni er Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri.
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar óskaði eftir umsögn skipulagsnefndar Reykjanesbæjar um nýja aðalskipulagið. Síðarnefnda nefndin gerir ekki athugasemdir en segist munu óska eftir samtali við skipulagsyfirvöld Keflavíkurflugvallar um þau sjónarmið sem komi fram í bókun minnihluta ráðsins, fulltrúa Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins.
Hávaði
Í þessari bókun segir að rétt sé að hljóðvist og samfélagsleg áhrif flughávaða á íbúa og byggð verði sérstaklega tilgreind sem einn af helstu áhersluþáttum aðalskipulagsins. Er þar vísað til upptalningar á áhersluþáttunum í greinargerð með skipulaginu en þar er ekkert minnst á hávaða.
Er enn fremur í bókuninni hvatt til þess að við áframhaldandi vinnu verði lagt mat á þróun hljóðálags samhliða aukinni flugumferð og skoðað sérstaklega hvernig flugleiðir, notkun flugbrauta, gerð flugvéla og tímasetning flugs geti dregið úr flughávaða yfir byggð.
Sérstaklega verði fjallað um næturhávaða og áhrif hans á næturhvíld, heilsu og lífsgæði íbúa. Vísar minnhlutinn þar til skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), Environmental Noise Guidelines for the European Region, þar sem sé eindregið mælt með því að meðalhávaði á ári frá flugumferð sé undir 45 desíbelum og næturhávaði undir 40. Þar komi jafnframt fram að flughávaði að nóttu yfir 40 desíbel að meðaltali á ári tengist skaðlegum áhrifum á svefn.
Minnihlutinn telur sömuleiðis að við skipulagsvinnuna verði einnig höfð hliðsjón af reglugerð (ESB) nr. 598/2014 um hávaðatengdar rekstrartakmarkanir á flugvöllum og reynslu erlendra alþjóðaflugvalla. Á Frankfurtflugvelli gildi almennt bann við áætlunarflugi frá kl. 23:00 til 05:00, auk sérstakra takmarkana á öðrum tímum nætur. Í Kaupmannahöfn gildi sérstakar næturreglur frá kl. 23:00 til 06:00, m.a. um hávaða og notkun flugbrauta með það að markmiði að draga úr áhrifum á nærliggjandi byggð.
Lögð er einnig áhersla á að skoðað verði hvort sambærileg úrræði geti átt við Keflavíkurflugvöll, svo sem stýring flugleiða og flugbrautanotkunar, sérstök viðmið fyrir dag og nótt, takmörkun á fjölda flugtaka og lendinga að nóttu, tímabil til að tryggja samfellda næturhvíld og eftir atvikum takmörkun eða bann við áætlunarflugi hluta nætur.
Segja fulltrúar minnihlutans að lokum að þeir telji mikilvægt að þessi atriði verði metin með hliðsjón af staðbundnum aðstæðum og áhrifum núverandi starfsemi og framtíðarþróunar Keflavíkurflugvallar á íbúa Reykjanesbæjar.