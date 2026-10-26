Tóku mann af lífi fyrir að hafa tekið þátt í mótmælum 14 ára gamall – Játning knúin fram með pyndingum

Yfirvöld í Sádi Arabíu hafa tekið 29 ára mann að nafni Hassan Zaki al-Faraj af lífi. Hassan tók þátt í mótmælum þegar hann var 14 ára gamall en var síðan pyndaður til að játa á sig tengsl við hryðjuverk. Mannréttindasamtök hafa gagnrýnt aftökuna harðlega.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Mannréttindasamtökin Human Rights Watch (HRW) hafa gagnrýnt stjórnvöld í Sádi Arabíu harðlega fyrir fyrirvaralausa aftöku Hassan Zaki al-Faraj. Hassan var afhöfðaður þann 17. október.
Tók þátt í mótmælum
Hassan var handtekinn í nóvember árið 2017 og sakaður um tengsl við hryðjuverk. Meðal annars að hafa vingast við menn sem voru í haldi fyrir hryðjuverk þegar hann var 14 ára gamall. Það er árin 2011 og 2012. En þá tók hann þátt í mótmælum í austurhluta Sádi Arabíu í hinu svokallaða arabíska vori.
Hassan var dæmdur til dauða árið 2022 eftir játningu. Hann fékk ekki lögmann í þrjú ár en þegar hann fékk hann kom fram að Hassan hefði verið pyndaður. Fjölskylda Hassan fékk enga viðvörun um að taka ætti hann af lífi, heldur fékk að vita það eftir á. Fjölskyldan hefur ekki fengið lík hans afhent.
Vilja fá líkið afhent
Mannréttindasamtök og Sameinuðu þjóðirnar hafa harðlega gagnrýnt yfirvöld í Sádi Arabíu og segja meðferð málsins fyrir neðan allar hellur. Bæði það að taka mann af lífi fyrir „glæp“ sem hafi verið framinn þegar hann var barn, fyrir alla meðferð málsins og hvernig komið var fram við fjölskyldu hans. Um sé að ræða grimmdarlega og ómannúðlega meðferð. Eru stjórnvöld hvött til þess að láta fjölskyldu Hassans hafa líkið svo hægt sé að gera óháða rannsókn á því.
„Aftaka Hassan al-Faraj er óverjandi, og ástandið versnar enn vegna þess að sönnunargögnin eru sögð hafa fengist með pyndingum, auk þess sem vel er þekkt að réttarhöld þar í landi eru ósanngjörn,“ segir Joey Shea, hjá HRW.