„Þetta fæ ég fyrir að tjá mér um samfélagsmál,“ segir Jasmina Vajzovic um færslu Sigfúsar Aðalsteinssonar í hópnum Ísland – Þvert á flokka þar sem hann fullyrðir að Jasminu finnist það eðlilegt að leigubílstjóri hafi brotið síma hjá farþega. Jasmina kærir sig ekki um að henni séu gerðar upp skoðanir og hefur krafist leiðréttingar annars leiti hún til lögfræðings.
Jasmina vakti mikla athygli þegar hún svaraði ummælum um múslima sem Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, lét falla í síðustu viku. Mætti hún meðal annars í þáttinn Ein pæling þar sem hún ræddi um málefni innflytjenda.
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Í færslu Sigfúsar birtir hann nafn og mynd af leigubílstjóra sem á að hafa rukkað ferðamann um 10 þúsund krónur fyrir ferð frá Ásbrú að Keflavíkurflugvelli, hann hafi svo brotið símann hans þegar hann kvartaði undan veðrinu. Segir Sigfús að það þýði ekkert að kæra þar sem múslimar séu með sérstöðu á Íslandi. Hann beinir svo spjótum sínum að Jasminu.
„Er þetta eitthvað að breytast? Nei ég fæ ótal sögur af þjófnaði þessara manna, dónatali við farþega og hótunum. Hún Jazmina Vajzovic sem kallar mig og mörg ykkar illum nöfnum segja þetta normalt. Ekkert að og hleypur upp með þetta rasista hugtak sem enginn tekur mark á.“
Jasmina er ekki sátt. „Ég kæri mig ekki um að nafn mitt sé dregið inn í mál sem mér eru óviðkomandi og mér eignaðar skoðanir sem ég hef aldrei haft eða lýst. Í færslu Sigfúsar Aðalsteinssonar er því haldið fram að ég telji ofbeldi, þjófnað og hótanir eðlileg og að ég kalli fólk illum nöfnum. Þessu hafna ég alfarið.“
Það sem hún hafi sagt ítrekað sé að fólk sé ekki allt eins.
„Einstaklingar bera ábyrgð á eigin gjörðum og afbrot eins einstaklings réttlæta ekki alhæfingar um heila þjóðar- eða trúarhópa. Að benda á það er ekki að samþykkja ofbeldi eða réttlæta afbrot. Það hef ég aldrei gert,“ segir hún.
„Ég hef óskað eftir því að Sigfús fjarlægi nafn mitt úr færslunni og leiðrétti þær skoðanir sem hann eignar mér. Verði ekki orðið við því mun ég leita lögfræðilegrar aðstoðar til að gæta réttar míns. Fólk má vera ósammála mér og gagnrýna það sem ég segi. En ég sætti mig ekki við að mér séu lögð orð í munn og síðan ráðist á mig fyrir þau.“