Spænsk kona lýsir því hversu mikið hún græddi á að vinna á Íslandi – Aðeins 4.400 krónur fóru í afþreyingu

Ung spænsk kona sem kom til Íslands segist hafa náð að vinna sér inn talsverða summu fyrir 200 klukkutíma vinnu. Hún er ein af fjölmörgum útlendingum sem starfa hér í ferðamannaiðnaðinum.
„Ég vann mér inn 4.561 fyrir um 200 vinnustundir,“ segir hin spænska Clara Bermejo í myndbandi á TikTok, sem hefur vakið talsverða athygli. En það gerir um 625 þúsund krónur. Tölurnar sem hún birtir eru fyrir ágústmánuð.
Bermejo er ein af þeim fjölmörgu ungmennum sem koma til Íslands til þess að vinna í ferðamannageiranum. Hún vinnur sem þjónn á veitingastað við tjaldstæði. Einnig hefur hún unnið aukavinnu á hótelum í nágrenninu. Vinnur hún að meðaltali um 11 klukkustundir á dag.
Leiga, matur og bensín helstu útgjaldaliðir
Helstu útgjöldin sem Bermejo nefnir eru leiga, það er 450 evrur. En kærasti hennar greiðir 450 evrur á móti. Samanlagt 900 evrur eða rúmlega 120 þúsund krónur.
Borgaði hún 382 evrur fyrir mat, það er 52 þúsund krónur. Einnig 48 evrur fyrir bensín, það er 6.500 krónur, en bíl fékk hún til afnota frá vinnuveitandanaum, og 32 evrur í afþreyingu, það er 4.400 krónur.
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Fluttu til Íslands og náðu að spara 840 þúsund krónur á einum mánuði – „Með öllu inniföldu“
Aðal takmark Bermejo með því að koma til Íslands var að safna sér peningum. Þegar allt er tekið saman náði hún að leggja 3.610 evrur til hliðar, það er um 495 þúsund krónur.
Þar sem hún býr úti í sveit er tiltölulega lítið um afþreyingu. Gerir það henni auðveldara fyrir að leggja til hliðar. Eina afþreyingin sem hún sótti sér voru gönguferðir, og þurfti að greiða fyrir bílastæðin.
Spara 840 þúsund
Ekki er langt síðan önnur spænsk kona, Paula Tado, greindi frá svipaðri reynslu af því að flytja til Íslands og vinna í ferðamannaiðnaðinum.
Náði hún og kærasti hennar að spara um 840 þúsund krónur á einum mánuði. Það er með því að starfa í veitingageiranum. Var þá búið að draga húsaleiguna fyrir herbergi af laununum. En mat fengu þau hjá vinnuveitanda og lítið greiddu þau fyrir annað, svo sem afþreyingu.
Bæði Clara og Paula nefna að laun séu há á Íslandi, hærri en það sem ungt fólk getur fengið í ferðaþjónustunni í heimalandinu. Kaupmáttur á Íslandi er lægri en víða í Evrópu, svo sem í Þýskalandi, Frakklandi og Benelúx löndunum, en með ýmsum fríðindum sem bjóðast starfsfólki í ferðaþjónustu og með því að neita sér um afþreyingu sé hægt að spara mikið.