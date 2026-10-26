Slá skjaldborg um sveitarstjórann eftir spurningar um meint vanhæfi vegna tengsla við Samherja

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar sammæltist um það á fundi sínum á fimmtudag að lýsa yfir fullu trausti til Katrínar Sigurjónsdóttur sveitarstjóra í kjölfar fyrirspurnar frá íbúa um veint vanhæfi hennar. Varpaði íbúinn fyrirspurninni fram í kjölfar frétta RÚV um viðskiptatengsl fyrirtækis Katrínar við Samherja og þá einkum umdeilda fiskþurrkun fyrirtækisins í sveitarfélaginu. Sveitarstjórnin segir fréttaflutning RÚV raunar settan fram á hæpnum forsendum.
Umræddur íbúi er einn þeirra sem kærði starfsleyfi fyrir fiskþurrkun Samherja á Laugum í Þingeyjarsveit en kærendur vísuðu til meðal annars lyktarmengunar og mengaðs frárennslis frá fiskþurrkuninni.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi starfsleyfið úr gildi á þeim forsendum að heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra hafi ekki uppfyllt þá lagaskyldu, sem á henni hvíldi, um að gæta að stefnumörkun um vatnsvernd í gildandi vatnaáætlun og sjá til þess að ástand þeirra vatnshlota sem yrði fyrir áhrifum af völdum starfseminnar myndi ekki versna.
Umhverfis- og orkustofnun hefur hins vegar veitt Samherja bráðabirgðaheimild til að starfrækja fiskþurrkunina þangað til nýtt starfsleyfi, þar sem tekið sé mið af athugasemdum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, tekur gildi, en heimildin á þó að gilda að hámarki í eitt ár.
Katrín Sigurjónsdóttir og raunar öll sveitarstjórn Þingeyjarsveitar lýstu yfir verulegum áhyggjum af því að starfsleyfið hefði verið fellt úr gildi og þá ekki síst vegna þess um um stærsta vinnuveitenda í sveitarfélaginu, að því sjálfu undanskildu, er að ræða.
Meint vanhæfi
RÚV greindi frá að fyrirtæki Katrínar og eiginmanns hennar selji búnað til fiskþurrkunarinnar og hafi gert í nokkurn tíma en Katrín var ráðin sveitarstjóri í júlí síðastliðnum. Katrín taldi þrátt fyrir þessi viðskiptatengsl sig ekki vanhæfa í málum sem varða Samherja og fiskþurrkunina.
Knútur Emil Jónasson oddviti Þingeyjarsveitar sagði við RÚV að Katrín hefði upplýst um eignarhald sitt á umræddu fyrirtæki áður en hún var ráðin. Taldi hann þetta ekki áhyggjuefni en til skoðunar væri að hún viki af fundum sveitarstjórnar þegar mál Samherja og samþurrkunarinnar væru tekin fyrir.
Á fundi sveitarstjórnar á fimmtudag vék Katrín einmitt af fundinum þegar fyrirspurn áðurnefnds íbúa um hvort hún teldist vanhæf í málum sem vörðuðu fiskþurrkunina, vegna viðskiptatengslanna við Samherja, var tekin fyrir.
Harmur
Allir sjö sveitarstjórnarfulltrúar tóku til máls og í sameiginlegri bókun þeirra allra segir að harmað sé að verið sé að elta ólar við að tortryggja Katrínu:
„Sveitarstjórn finnst umfjöllun Ríkisútvarpsins um málið vera á hæpnum forsendum og lýsir fullu trausti og stuðningi við Katrínu í störfum sveitarstjóra og telur hana almennt ekki vera vanhæfa til að fjalla um málefni fiskþurrkunar Samherja á vettvangi sveitarfélagsins. Vanhæfi er þó metið í hvert skipti líkt og í öllum málum sem sveitarstjórn fjallar um.“
Katrín hafi í aðdraganda ráðningar sinnar upplýst sveitarstjórn um eignarhald sitt í umræddu félagi sem selji þjónustu sem meðal annars Samherji kaupi. Ekki hafi verið horft til þess frekar við mat á umsóknum um starf sveitarstjóra. Við mat umsækjenda hafi Katrín verið valin hæfust vegna marga þátta.
Sú staða hafi ekki komið upp að hún hafi verið talin vanhæf í málum er varða Samherja eða fiskþurrkunina, sem eigi sér að einhverju leiti skýringu í því að einungis hafi eitt slíkt mál komið á borð sveitarstjórnar eftir að hún hóf störf, sem hafi verið kynning á rannsókn á blaðgrænu sem sé hluti af vöktunaráætlun. Viðbrögð sveitarstjórnar í því máli hafi verið að fela starfsmanni sveitarfélagsins að fylgja eftir aðgerðum sem sveitarfélagið hafi verið að vinna að til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sem stafi af fráveitukerfi þess. Hæfi sé alltaf til skoðunar og borið upp eftir því sem við eigi, en í tilfelli Katrínar hafi ekki á það reynt, enda hafi sveitarstjórn engar stjórnsýsluákvarðanir tekið í málinu frá því hún hóf störf hjá Þingeyjarsveit
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar segist ekki telja að það þurfi lögfræðilega álitsgerð um þessar ráðstafanir og afgreiðslur, en leitað hafi verið lögfræðiráðgjafar varðandi viðbrögð við vanhæfisásökunum.
Sveitarstjórn felur að lokum oddvita að svara íbúanum og birta yfirlýsingu á heimasíðu sveitafélagsins en þegar þessi orð eru rituð hefur sú yfirlýsing ekki verið birt.