Samskiptastjóri Landspítala svarar Ragnari Frey

Ragnar Freyr Ingvarsson læknir setti stórt spurningamerki við fréttir Landspítala af starfseminni og telur nær að nýta það fjármagn í að opna sjúkrarúm. Samskiptastjóri Landspítalans segir að það skipti máli að segja frá öllu því góða starfi sem unnið er á spítalanum.
„Hvað ætli sífelld fréttamennska Landspítali um eigið ágæti kosti almenning? Nær daglega birtast fréttir af hinum ýmsu afrekum sem unnin eru á Landspítala. Það eru vissulega afrek unnin á spítalanum en margt minnir bara á áróður. Væri ekki nær að veita heilbrigðisþjónustu eða opna eins og eitt sjúkrarúm til viðbótar?,“ spyr Ragnar Freyr og deilir einu slíku myndskeiði.
Nokkrir hafa sett spurningamerki við þessi skrif, til dæmis geti myndbönd sem þessi lokkað fólk í störf í heilbrigðisþjónustunni. „Þannig að við þurfum 40+ fréttir á mánuði til að lokka fólk í fagið?,“ spurði þá læknirinn.
Lítið við því að gera að honum finnist þetta tilgangslaust
Andri Ólafsson, samskiptastjóri Landspítala, svarar Ragnari ítarlega:
„Ég sé að þú hefur enn óbilandi áhuga á samskiptateymi Landspítala. Því hljótum við að fagna. Þú hefur áhyggjur af kostnaði, gott og vel. Hér í þessum þræði er því haldið fram að teymið kosti 50 milljónir króna á mánuði og að í því starfi sjö manns. Þetta er ekki rétt,“ segir Andri.
„Fjöldi stöðugilda í samskiptateyminu hefur verið óbreyttur í að verða tíu ár. Okkur í teyminu hefur ekki fjölgað en samt birtum við, eins og þú bendir sjálfur á, daglega fréttir og myndbönd af hinum ýmsu afrekum sem unnin eru á spítalanum. Við gerum reyndar ótalmargt annað, en ég get farið yfir það allt með þér við annað tækifæri.“
Það falli vissulega til annar kostnaður við framleiðslu og birtingu efnis, í svari Landspítala kom fram að kostnaður vegna birtinga á samfélagsmiðlum frá 1. janúar 2024 nam samtals 329.983 krónum. Í teyminu starfa tveir verkefnastjórar, einn grafískur hönnuður, myndatökumaður, vefstjóri og svo er ljósmyndari í hálfu starfi.
„Þú hefur einnig áður, á opinberum vettvangi, gert athugasemdir við kostnað vegna fréttabréfs sem við gefum út fyrir starfsfólk. Það er því gaman að segja frá því að í dag kemur út enn eitt tölublað af Spítalapúlsinum, stútfullt af vönduðu og áhugaverðu efni um framfarir, nýjungar og umbætur í starfsemi Landspítala. Kostnaður við þetta glæsilega fréttabréf, annar en launakostnaður, er 0 krónur,“ segir Andri.
„Þér kann að þykja þetta allt óttalega tilgangslaust. Við því er lítið að gera. En ég trúi því að það skipti máli að segja frá öllu því góða starfi sem unnið er á Landspítala. Og við í samskiptateyminu reynum að gera það eins vel og við getum.“