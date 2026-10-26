Nýtt bókun 35 mál - Fékk ekki að nýta persónuafslátt eiginkonunnar á grundvelli EES

Mál sem tengist innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn, á Íslandi, kom nýlega til kasta yfirskattanefndar. Nefndin staðfesti niðurstöðu ríkisskattstjóra sem synjaði manni frá Litháen sem býr og starfar á Íslandi um heimild til að nýta persónuafslátt eiginkonu sinnar sem býr í Litháen. Hafði maðurinn meðal annars vísað til þess að samkvæmt EES-samningnum ætti hann rétt á því en ákvæði íslenskra laga um samsköttun hjóna voru tekin fram yfir ákvæði samningsins.
Bókun 35 er eins og fram hefur komið í fréttum umdeild en frumvarp um innleiðingu hennar er nú til meðferðar á Alþingi og ESA- Eftirlitsstofnun EFTA - hefur stefnt íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleit bókunina og þar með ekki sinnt skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum. Bókun 35 snýst í meginatriðum um að þegar lög um innleiðingu reglna samkvæmt EES-samningnum rekast á við önnur lög þá njóti fyrrnefndu lögin forgangs.
Bókun 35 hefur verið hluti af EES samningnum frá upphafi en var ekki innleidd í íslenskan rétt með samningnum heldur setti Alþingi reglu um að skýra ætti innlend lög þannig að þau væru í samræmi við EES-samninginn. Var talið að þetta myndi nægja til að EES-reglur fengju þennan forgang.
Hæstiréttur hefur hins vegar komist að þeirri niðurstöðu að þetta dugi ekki til þess. Rétturinn segir að þegar orðalag laga á grundvelli EES-reglna og annarra laga sé ósamrýmanlegt þá gildi þau lög sem yngri séu.
Réttindi
Þessi staða hefur haft áhrif á réttindi sumra samkvæmt EES-samningnum. Íslenskur læknir sem starfað hafði í Danmörku fékk aðeins lágmarksgreiðslur í fæðingarorlofi hérlendis en taldi að áunninn réttur sinn í Danmörku hafi á grundvelli EES-samningsins átt að gilda hér á landi. Dómstólar komust hins vegar að þeirri niðurstöðu að yngri lög um fæðingarorlof segðu til um að áunnin réttindi erlendis giltu ekki hér á landi. Lækninum voru hins vegar í öðru dómsmáli dæmdar skaðabætur á grundvelli þess að stjórnvöld hefðu ekki tryggt að áunninn réttindi til greiðslna í fæðingarorlofi í öðrum EES-ríkjum giltu hér og þar með ekki synt skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum.
Frumvarpi um innleiðingu bókunar 35 hefur hins vegar verið harðlega mótmælt á þeim grundvelli að með því sé verið að framselja löggjafarvald úr landi. Stjórnarliðar og aðrir sem styðja frumvarpið segja hins vegar málið snúast um að tryggja fólki þau réttindi sem EES-samningurinn eigi að tryggja. Meira hefur þó verið talað um réttindi íslenskra ríkisborgara í því samhengi en síður réttindi borgara annarra EES-ríkja á Íslandi.
Litháen
Karlmaður frá Litháen flutti til Íslands árið 2024, væntanlega til þess að vinna. Í úrskurði yfirskattanefndar segir að eiginkona hans og börn hafi búið áfram í Litháen. Maðurinn óskaði eftir að fá að nýta persónuafslátt vegna álagningar opinberra gjalda fyrir það ár. Því synjaði ríkisskattstjóri á grundvelli þess að samkvæmt lögum um tekjuskatt hafi konan bæði orðið að vera búsett hér á landi og þau hjónin þar að auki skráð með sama heimilisfang. Konan hafi þar af leiðandi ekki átt rétt á persónuafslætti hérlendis.
Maðurinn lagði þá fram kæru til yfirskattanefndar og krafðist þess að viðurkennt yrði að hann ætti rétt á að nýta persónuafslátt eiginkonu sinnar vegna áranna 2024 og 2025. Var í kærunni vísað til þess að konan hefði haft óverulegar tekjur í Litháen og hann væri eina fyrirvinna fjölskyldunnar. Hann hefði aflað 90 prósent tekna sinna þessi ár á Íslandi og synjunin bryti þar að auki í bága við 28. grein EES-samningsins um frjálsa för launafólks.
Lög og reglur
Í niðurstöðu yfirskattanefndar er farið mjög ítarlega yfir innlend lög, dómafordæmi og Evrópureglur um mál af þessu tagi.
Nefndin segir að samkvæmt reglugerð ESB nr. 492/2011 skuli launþegi sem er ríkisborgari annars aðildarríkis en hann starfar í „njóta sömu félagslegra réttinda og skattaívilnana og innlent launafólk“. Sé ákvæðið samhljóða áðurgildandi 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1612/68. Báðar reglugerðirnar voru innleiddar hér á landi með lögum. Vísar nefndin einnig í dóm Evrópudómstólsins um að síðarnefnda reglugerðin og Rómarsáttmálinn fælu í sér bann við reglum í landsrétti sem gerðu það að skilyrði að hjón, sem óskuðu samsköttunar og væru ekki skilin í reynd eða lögum samkvæmt, þyrftu bæði að búa í því aðildarríki þegar svo háttaði að launþegi sem væri búsettur í ríkinu hefði allar eða nær allar tekjur sínar þar í landi en ætti ekki kost á slíkri skattalegri meðferð þegar maki hans væri búsettur í öðru aðildarríki.
Nefndin segir hins vegar að ákvæði laga um tekjuskatt feli það í sér að hjónunum sé ómögulegt að uppfylla skilyrði um samsköttun þar sem eiginkonan og börn þeirra hjóna búi í Litháen en eiginmaðurinn á Íslandi.
Nefndin segir ljóst að dómafordæmi Hæstaréttar kveði á um að áðurnefnd lögskýringarregla Alþingis, sem innleidd var á sínum tíma, geti ekki talist fela í sér almenna forgangsreglu, EES-reglna sem stangast á við íslenskar, í samræmi við bókun 35. Lög um tekjuskatt séu afdráttarlaus hjón verði að vera skráð saman til heimilis til að geta verið samsköttuð.
Minna ber á í þessu samhengi að þrátt fyrir nýlegar takmarkanir á samsköttun hjóna þá er þeim enn heimilt að samnýta persónuafslátt.
Yfirskattanefnd segir ljóst að með innleiðingu áðurnefndra Evrópureglugerða mep lagabreytingum hafi verið ætlunin að koma til móts við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum með því að kveða á um með skýrum hætti að einstaklingar sem beri takmarkaða skattskyldu hér á landi eða séu heimilisfastir hér á landi einungis hluta tekjuársins geti óskað samsköttunar með maka sínum og þannig tekið tillit til persónulegra aðstæðna þeirra.
Hins vegar geti þetta í ljósi áðurnefndra dómafordæma Hæstaréttar ekki vikið til hliðar hinum skýru ákvæðum laga um tekjuskatt um að samsköttuð hjón verði að vera skráð saman til heimilis.
Kröfu mannsins um að hann fái að nýta persónuafslátt konu sinnar vegna gjaldársins 2025 er því hafnað, þótt hann hafi átt rétt á því samkvæmt EES-samningnum. Kröfu hans vegna gjaldársins 2026 er hafnað þar sem ekki liggur fyrir ákvörðun ríkisskattstjóra vegna þess árs.