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Lula vann - Bolsonaro ósáttur

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 26. október 2026 08:17
Lula verður orðinn 85 ára þegar kjörtímabilinu lýkur árið 2030. Mynd/Getty

Luiz Inácio Lula da Silva var endurkjörinn forseti Brasilíu í nótt með 51,8% atkvæða. Mótframbjóðandi hans, öldungadeildarþingmaðurinn Flávio Bolsonaro, er ósáttur og og neitar að viðurkenna ósigurinn.

„Það er ómögulegt að viðurkenna úrslitin. Ég ætla að fara fram á að þessar kosningar verði ógiltar,“ sagði Bolsonaro í nótt.

Lula tapaði í fyrri umferð kosninganna en þetta er í fyrsta sinn sem frambjóðandi sem tapar í fyrri umferð nær að sigra í seinni umferðinni eftir herforingjastjórn landsins leið undir lok.

Þetta er fjórða kjörtímabil Lula en hann varð forseti árið 2003 og var svo endurkjörinn árið 2006.

Lula sneri aftur í embætti í kosningunum 2022 þegar hann hafði betur gegn Jair Bolsonaro, föður Flávio, en Jair situr nú inni vegna aðgerða eftir að hann neitaði að viðurkenna ósigur sinn fyrir fjórum árum. 

Brasilía

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