Lula vann - Bolsonaro ósáttur

Luiz Inácio Lula da Silva var endurkjörinn forseti Brasilíu í nótt með 51,8% atkvæða. Mótframbjóðandi hans, öldungadeildarþingmaðurinn Flávio Bolsonaro, er ósáttur og og neitar að viðurkenna ósigurinn.
„Það er ómögulegt að viðurkenna úrslitin. Ég ætla að fara fram á að þessar kosningar verði ógiltar,“ sagði Bolsonaro í nótt.
JUST IN: 🇧🇷 Flávio Bolsonaro officially rejects results of presidential election against Lula da Silva. "It is impossible to recognize the election results… we will use our legal team, we will request the annulment of these elections." https://t.co/auRRgmI2ul
— BRICS News (@BRICSinfo) October 26, 2026
Lula tapaði í fyrri umferð kosninganna en þetta er í fyrsta sinn sem frambjóðandi sem tapar í fyrri umferð nær að sigra í seinni umferðinni eftir herforingjastjórn landsins leið undir lok.
Þetta er fjórða kjörtímabil Lula en hann varð forseti árið 2003 og var svo endurkjörinn árið 2006.
Lula sneri aftur í embætti í kosningunum 2022 þegar hann hafði betur gegn Jair Bolsonaro, föður Flávio, en Jair situr nú inni vegna aðgerða eftir að hann neitaði að viðurkenna ósigur sinn fyrir fjórum árum.
Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory. Democracy and multilateralism have won in Brazil. Europe’s partnership with Brazil is thriving. We will remain by your side for the years to come. Together we will keep working closely for free and open trade. A rules-based global order. And strong ambitions for our climate.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026