Gunnar Smári Egilsson, fjölmiðlamaður, fagnar óvæntum sigri vinstrimannsins Lula í forsetakosningunum í Brasilíu í gær. Hann segir þó í raun undarlegt að Bolsonaro hafi fengið viðlíka stuðning og hann fékk.
Lula vann kosningarnar með um 52 prósentum gegn 48 prósentum Flavio Bolsonar, sonar Jair Bolsonaro, hins umdeilda öfgahægrimanns, sem var forseti árin 2019 til 2023. Hann situr nú í 23 ára fangelsi fyrir að skipuleggja valdarán. En Flavio hugðist náða föður sinn hefði hann verið kjörinn forseti. Nú er greint frá því að Flavio viðurkenni ekki kosningaúrslitin.
„Kannski ekki von á öðru; like father like son eins einhvers staðar er sagt,“ segir Gunnar Smári í færslu á samfélagsmiðlum.
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Segir hann að það sé í raun ótrúlegt að sonur manns sem sitji í fangelsi fyrir tilraun til valdaráns skuli fá 48 prósent atkvæða.
„Það er svipað og að kjósa sem gjaldkera húsfélagsins son mannsins sem stal sjóðnum og stýrir framboði sonarins. En allt er til á þessum Trumpísku tímum, ekkert er of lygilegt til að rætast ekki. Nema kannski þetta Bolsonaro-dæmi; það var kannski einum of,“ segir Gunnar Smári. „Líklega er Hannes Hólmsteinn eini stuðningsmaður ættarinnar á Íslandi, eftir að Davíð Oddsson féll frá.“