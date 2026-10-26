Lét lítinn pug hund dangla af svölunum á fimmtu hæð - „Við munum ekki láta svona hegðun líðast“

Lögreglan í El Salvador hefur handtekið fyrrverandi knattspyrnumann fyrir gróft dýraníð. Maðurinn lét lítinn hund dangla fram af svölum og tók það upp á myndband fyrir samfélagsmiðla.
Blaðið New York Post greinir frá þessu.
Héctor Alejandro Rosales Bonilla, 64 ára fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, hefur verið handtekinn í El Salvador fyrir dýraníð. Maðurinn ógnaði öryggis lítils hunds með því að láta hann dangla á einni löpp af svölum á fimmtu hæð í höfuðborginni San Salvador.
Vældi af ótta
Bonilla var handtekinn á þriðjudaginn í síðustu viku, þann 20. október, eftir að myndband af honum hafði birst á samfélagsmiðlinum X. Á myndbandinu má sjá hann dangla litlum hundi af tegunndinni Pug sem vælir af ótta en Bonilla heldur á síma í hinni hendinni, að taka af honum myndband.
Lét hann hundinn dangla í um það bil fjórar sekúndur. Ef hann hefði misst hundinn hefði ekki þurft að spyrja að leikslokum.
„Við munum ekki láta svona hegðun líðast,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar. Var einnig birt mynd af Bonilla í handjárnum en lögreglumaður sést halda á hundinum sem var danglað. Á myndinni sést að Bonilla á annan hund.
Hundarnir öruggir
Borgarstjórinn í San Salvador, Mario Duran, hefur einnig tjáð sig um málið og lýst hneykslun sinni á framferði Bonilla.
„Við fengum ábendingu í gegnum samfélagsmiðla um lítinn hund sem var beittur illri meðferð,“ sagði Duran „Teymið okkar greip strax inn í, ásamt lögreglunni og tókst að bjarga hundinum. Hann er nú kominn í öruggt skjól og mun fá þá umönnun sem hann þarfnast.“
Var birt myndband af lögreglumönnum handtaka Bonilla og fulltrúum frá borginni koma til að koma hundunum í skjól.