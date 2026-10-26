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Leita á morgun að líkamsleifum Lúðvíks

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 26. október 2026 11:16
Lúðvík Pétursson.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum verður á morgun með aðgerð sem miðar að leit að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem féll niður um jarðfall í Grindavík í janúar 2024. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu. 

Viðbragðsaðilar og sérfræðingar verða við vinnu í dag til að huga að öryggi og setja upp vinnusvæði vegna leitarinnar sem stefnt er að fara í um kl. 09:00 á morgun við Vesturhóp 29 í Grindavík.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur virkjað vettvangsstjórn vegna þessa sem er að störfum í Grindavík. 

Leitaraðgerð þessi er gerð í kjölfar áhættumatsvinnu sem lögreglustjóri ber ábyrgð á og er unnið er eftir.

 

Grindavík
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

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