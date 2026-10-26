Leita á morgun að líkamsleifum Lúðvíks

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum verður á morgun með aðgerð sem miðar að leit að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem féll niður um jarðfall í Grindavík í janúar 2024. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu.
Viðbragðsaðilar og sérfræðingar verða við vinnu í dag til að huga að öryggi og setja upp vinnusvæði vegna leitarinnar sem stefnt er að fara í um kl. 09:00 á morgun við Vesturhóp 29 í Grindavík.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur virkjað vettvangsstjórn vegna þessa sem er að störfum í Grindavík.
Leitaraðgerð þessi er gerð í kjölfar áhættumatsvinnu sem lögreglustjóri ber ábyrgð á og er unnið er eftir.