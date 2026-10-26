Sigvaldi Einarsson, frumkvöðull og áhugamaður um alþjóðamál, veltir því fyrir sér í pólitískri ádeilu hvort staðan í heiminum væri öðruvísi hefði Evrópa rætt við Donald Trump Bandaríkjaforseta um stríðið í Úkraínu út frá persónulegum viðskiptahagsmunum frekar en mannúð. Ádeilan birtist hjá Vísi en þar spyr Sigvaldi hvort það geti verið svo að Vladimir Pútín Rússlandsforseti hafi hreinlega boðið Trump betur.
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„Ég er orðinn það gamall að ég hélt að ég hefði séð flest í þessum heimi. Kalda stríðið. Fall Berlínarmúrsins. Hrun Sovétríkjanna. Ég ólst upp við þá trú að mannkynið hefði lært eitthvað af hörmungum tuttugustu aldarinnar. En nú sit ég hér árið 2026, horfi á fréttirnar og velti fyrir mér hvort ég hafi misskilið allt saman.“
Hann veltir nú fyrir sér hvort Evrópa hefði getað keypt sigur Úkraínu af Trump haustið 2024 og hvort Pútín hafi kannski gert það.
„Ég er ekki að halda því fram að Pútín hafi keypt Trump. Engin gögn sanna slíkt. En heimurinn er orðinn svo súrrealískur að spurningin á heima í pólitískri háðsádeilu.“
Ekki ráðherra heldur bókara
Þegar Sigvaldi horfði á ríkisstjóra Kaliforníu, Gavin Newsom, ræða um auðkýfinginn Elon Musk og samþjöppun valds og auðs fór hann að velta fyrir sér hvort Evrópa hefði nálgast Trump með réttum hætti.
„Kannski hefur Evrópa einfaldlega verið að tala vitlaust tungumál við Trump. Við höfum talað um lýðræði, alþjóðalög, fullveldi ríkja og mannréttindi. Allt saman ágætis hugtök. En hvað ef rétta tungumálið hefði verið arðsemi?“
Hvað ef Evrópusambandið hefði sent bókara til forsetans frekar en framkvæmdastjóra NATO eða utanríkisráðherra aðildarríkja? Sá hefði getað gengið inn og spurt hvað þyrfti að koma til svo Trump færi að styðja Úkraínu fullum fetum. Og þá væri ekki um að ræða greiðslur í ríkissjóð heldur til Trump og fjölskyldu.
Í þessari ímynduðu atburðarás hefði Trump skyndilega uppgötvað að Pútín væri stórhættulegur einræðisherra. Úkraína yrði mikilvægasta lýðræðisríki heims og stuðningur við hana besta fjárfesting Bandaríkjanna.“
Olía en enginn friður
Þetta hefði enginn samt kallað mútur. Sigvaldi bendir á að þetta ímyndaða dæmi hans sé í raun ekki svo fjarstæðukennt. Hann hefir sem dæmi rafmynt forsetans sem bauð svo þeim sem mest af henni keyptu til kvöldverðar. Þar með þýddu stórkaup aðgengi að valdamesta forseta heims. Sama eigi við um fyrirtæki í eigu fjölskyldu forsetans sem erlendum fjárfestum fannst spennandi að fjárfesta í á sama tíma og Trump mótaði stefnu Bandaríkjanna í hinum ýmsu málaflokkum. Sigvaldi tekur fram í greininni að ekki sé hægt að fullyrða að fjárfestingarnar hafi haft áhrif á stefnumálin, en það sé eðlilegt að spyrja.
„Hugsið ykkur fyrirkomulagið. Þú kaupir stafræna mynt. Fjölskyldufyrirtækið fær tekjur og stærstu kaupendurnir fá kvöldverð með forseta Bandaríkjanna. Áður fyrr þurfti fólk að minnsta kosti að þykjast styrkja stjórnmálaflokk. Nú er hægt að kalla þetta fjárfestingu.“
Nýlegt dæmi sem hann nefnir eru olíuviðskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna. Þau hafi komið til umræðu í því sem annars átti að vera viðræður um frið í Úkraínu. Í staðinn fyrir frið var slakað á viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi og á föstudaginn sigldi þaðan olíuskip á leið til Bandaríkjanna. Eins kom til umræðu að ráðast í viðskipti með olíufyrirtækið Lukoil. Meðal mögulegra kaupenda þar voru fjárfestar sem tengjast Jared Kushner, sem er tengdasonur Trumps.
Sigvaldi hugsar í dag að kannski hefði Evrópa átt að hafa það í huga að persónulegir viðskiptahagsmunir séu mögulega farnir að flækjast inn í stjórnmál stórveldanna. Kannski hefði þá verið hægt að stilla til friðar, enda mannslíf í húfi. En kannski þrátt fyrir slíkt hefði Pútín samt boðið betur. Það sé skelfilegt að heimurinn sé orðinn þannig í dag að það hljómi ekki fjarstæðukennt að velta því fyrir sér hvort það hefði borgað sig að reyna að .