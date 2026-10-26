Kæra lokun dekkjaverkstæðis í Vesturbænum

Eigendur fasteignar í vesturbæ Reykjavíkur og eigandi dekkjaverkstæðis sem rekið hefur verið í umræddri fasteign hafa kært ákvörðun byggingarfulltrúa borgarinnar, um tafarlausa lokun mannvirkisins til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Lokunin byggir á þeirri niðurstöðu Slökkvilis höfuðborgarsvæðisins að brunavarnir í húsnæðinu séu ófullnægjandi.
Húsnæðið er nýlegt en við skoðun byggingarfulltrúa og slökkviliðsins á því í sumar, vegna fyrirhugaðrar lokaúttektar kom í ljós mannvirkið var ekki fullgert og uppfyllti ekki lögbundnar öryggiskröfur, m.a. hvað varðaði brunavarnir. Byggingarfulltrúi tilkynnti þá eigendum fasteignarinnar að fyrirhugað væri að fyrirskipa lokun mannvirkisins. Óskuðu þeir eftir lengri fresti til úrbóta m.a. uppsetningu vatnsúðakerfis. Undir lok september upplýstu eigendur byggingarfulltrúa um fyrirhugaðar bráðaaðgerðir vegna brunavarna. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins taldi hins vegar fyrirhugaðar bráðaaðgerðir ekki nægjanlegar einar og sér. Málið væri litið alvarlegum augum og að notkun mannvirkisins væri ekki talin ásættanleg. Slökkviliðið lagðist gegn því að lokaúttektarvottorð yrði gefið út.
Óheimil
Í kjölfarið var eigendum tilkynnt ákvörðun byggingarfulltrúa um að mannvirkinu skyldi vera lokað og notkun þess óheimil þar til bætt hefði verið úr þeim annmörkum sem vörðuðu öryggi þess, nauðsynlegar úttektir hefðu farið fram og að byggingarfulltrúi hefði staðfest að skilyrði fyrir notkun væru uppfyllt. Þá kom fram að með hliðsjón af eðli og umfangi þeirra annmarka sem fyrir lægju, óvissu um heildarástand brunavarna og afstöðu slökkviliðs yrði ekki séð að vægari úrræði en lokun alls mannvirkisins væru nægileg til að tryggja þá öryggishagsmuni sem væru í húfi. Ríkir almannahagsmunir, einkum sem lytu að vernd lífs og heilsu þeirra sem staðsettir væru í mannvirkinu, krefðust þess að notkun þess yrði stöðvuð án tafar.
Eigendur eignarinnar óskuðu eftir því að lokun yrði frestað til 1. nóvember þegar lokafrágangi brunavarna yrði lokið. Byggingarfulltrúi hafnaði því og vísaði til þess að honum væri ekki heimilt samkvæmt lögum að að heimila notkun mannvirkis sem ekki hefði fengið vottun um öryggisúttekt. Þá væri það hans mat að án virks vatnsúðakerfis væri ekki unnt að tryggja með fullnægjandi hætti öryggi starfsfólks, viðskiptavina, viðbragðsaðila eða eigenda nærliggjandi fasteigna kæmi til bruna.
Um væri að ræða verulegan og alvarlegan annmarka á brunavörnum mannvirkisins sem ekki yrði bætt úr með tímabundnum mótvægisaðgerðum einum. Málið yrði tekið til tafarlausrar afgreiðslu þegar sýnt hefði verið fram á að vatnsúðakerfi, inntaksrými, stjórnbúnaði og öðrum þáttum brunavarna hafi verið lokið í samræmi við samþykkt hönnunargögn og nauðsynlegar úttektir farið fram þannig að unnt væri að gefa út lögboðið vottorð um öryggisúttekt.
Lögðu eigendur mannvirkisins og eigandi bifreiðaverkstæðisins sem rekið hefur verið þar þá fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og kröfðust þess að lokunin yrði felld úr gildi og að henni yrði frestað á meðan kæran væri til meðferðar.
Tjón
Var í kærunni vísað til þess að lokun mannvirkisins myndi valda óafturkræfanlegu tjóni. Um væri að ræða háannatíma dekkjaverkstæðisins vegna vetrardekkjaskipta, fjöldi hjólbarða viðskiptavina væri í geymslu sem þeir myndu ekki hafa aðgang að og gætu því ekki skipt um hjólbarða. Fjöldi starfsmanna yrði aðgerðarlaus og áætlað tekjutap gríðarlegt, enda væri háannatími vetrardekkjaskipta. Yrði ekki fallist á frestun yrði kæran að þessu leyti þýðingarlaus þar sem tjónið yrði að fullu orðið áður en efnisúrskurður lægi fyrir.
Í andsvörum Reykjavíkurborgar kom m.a. fram að samkvæmt lögum hefði lokun verið fyrirskipuð þar sem ekkert vottorð um öryggisúttekt hafi legið fyrir. Mannvirkið ylli öryggis- og almannahættu vegna ófullnægjandi brunavarna. Því væri nauðsynlegt að fyrirskipa lokun þess til að tryggja öryggi starfsfólks, viðskiptavina og nærliggjandi bygginga. Í húsinu væri rekið dekkjaverkstæði og -þjónusta og því mikil eldhætta fyrir nærliggjandi byggingar kæmi upp eldur í húsinu. Við ákvörðun sína hafi byggingarfulltrúi tekið afstöðu til þess hvort hætta stafaði af ástandi brunavarna með hliðsjón af umsögn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um kröfu kærenda um frestun lokunar mannvirkisins, á meðan kæra þeirra er til meðferðar, segir að vottorð um öryggisúttekt hafi ekki verið gefið út. Þá liggi fyrir að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hafi með eindregnum hætti hafnað þeim tillögum að bráðaaðgerðum til að bæta ástand brunavarna í mannvirkinu sem kærendur hafi lagt til. Ljóst sé að lokun og stöðvun notkunar mannvirkisins geti haft veruleg fjárhagsleg og rekstrarleg áhrif á kærendur, en einnig verði að horfa til þeirra hagsmuna sem stefnt sé að tryggja með hinni kærðu ákvörðun, þ.e. öryggi starfsmanna, viðskiptavina og viðbragðsaðila komi til bruna. Að virtum þeim annmörkum sem lýst hafi verið og afstöðu slökkviliðsins verði að telja varhugavert að fresta réttaráhrifum lokunarinnar meðan beðið sé efnisúrlausnar málsins. Fyrirhuguð verklok við úrbætur breyti ekki því mati.
Nefndin telur öryggis- og almannahagsmuni vega þyngra en þá hagsmuni sem kærendur hafi af því að lokun mannvirkisins sé frestað. Kröfu um frestun lokunarinnar er því hafnað.