Hyggjast tilnefna Viktor Orban sem aðalritara Sameinuðu þjóðanna

Donald Trump vill að Viktor Orban, fyrrverandi forseti Ungverjalands, verði næsti aðalræðismaður Sameinuðu þjóðanna. Undirsátar hans í Hvíta húsinu vinna nú að því að auglýsa það.
Blaðið Wall Street Journal greinir frá þessu.
Eins og flestir vita tapaði Orban stórt fyrir hinum Evrópusinnaða Peter Magyar í kosningum fyrr á þessu ári. En Orban hafði verið einn dyggasti stuðningsmaður Trump í Evrópu og stuðningurinn var gagnkvæmur. Reyndi Trump stjórnin að hafa áhrif á kosningarnar í Ungverjalandi og sendi meðal annars varaforsetann J.D. Vance til að reyna að vinna honum fylgi.
Nú vinnur Hvíta húsið að því að gera Orban að næsta aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Antonio Guterres klára sitt kjörtímabil um áramót og nú er verið að vinna að því að finna eftirmann hans.
Á meðal þeirra sem hafa verið tilnefnd eru Ivonne Baki, fyrrverandi utanríkisráðherra Ekvador, Rafael Grossi, forstjóri Alþjóðlegu kjarnorkumálastofnunarinnar frá Argentínu, og Olara Otunnu, fyrrverandi forseti Alþjóðlegu friðarakademíunnar frá Úganda. Að sögn Wall Street Journal gæti Orban bæst á listann sem frambjóðandi studdur af Bandaríkjunum, Kína og Rússlandi.
„Ef Bandaríkin, Rússland og Kína vilja sama hlutinn í Öryggisráðinu þá fá þau hann venjulega alltaf,“ er haft eftir einum útsendara Bandaríkjastjórnar. Ekkert ríkjanna hefur hins vegar staðfest framboðið eða tilnefninguna.
Hafa ber þó í huga að hinar tvær þjóðirnar sem hafa fast sæti í Öryggisráðinu, Frakkland og Bretland, geta beitt neitunarvaldi.