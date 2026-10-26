Hrósar venjulega ekki stjórnmálamönnum en gerir undantekningu með Lula

Kristinn Hrafnsson fjölmiðlamaður og upplýsingafulltrúi Wikileaks segist venjulega fara varlega í að hrósa stjórnmálamönnum en í ljósi góðrar reynslu sinnar verði hann að gera undantekningu með því að hrósa nýendurkjörnum forseta Brasilíu.
Luiz Inácio Lula da Silva sem í daglegu tali er kallaður Lula var endurkjörinn forseti Brasilíu í seinni umferð forsetakosninga sem fram fóru þar í landi í gær.
Kristinn segir í Facebook-færslu um úrslitin:
„Blaðamaðurinn í mér fer alltaf fara varlega í að hæla stjórnmálamönnum, enda þarf maður líka oft að gagnrýna þá fyrir að fara út af sporinu. Lula Brasilíuforseti er þar ekki undanskilinn. Það verður þó að segjast að hann er einn af þeim fágætu pólitíkusum sem virka einlægir í ásetningi til almannaheilla og gefa frá sér þá áru að vera umhugað um einstaklinginn.“
Kristinn greinir því næst frá kynnum sínum af forsetanum:
„Hlý nánd og þétt handtak er minnistætt. Ég hitti hann fyrst fyrir fjórum árum þegar hann var nýbúinn að sigra Bolsonaro eldri, með naumari mun en núna gegn syninum Flavio. Náði að sitja með honum í klukkutíma þó að uppúr væri að sjóða í höfuðborginni, enda stuðningsmenn fasistans (og hann sjálfur) að undirbúa valdarán skömmu síðar. Lula hét mér fullum stuðningi í baráttunni fyrir frelsi Julian Assange - og stóð við loforðið. Talaði máli hans víða, meðal annars í opnunarræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, í opinberri heimsókn til Bretlands þar sem Julian var í dýflisu og í samskiptum við vin sinn Frans páfa, sem tók á móti Stellu eiginkonu fangans og sonum þeirra.“
Von
Assange var látinn laus árið 2024. Kristinn segist síðan hafa hitt Lula í annað sinn:
„Seinna skiptið sem ég hitti Lula var í Róm helgina sem Frans páfi var borinn til grafar. Tókst á mettíma að skipuleggja fund Julians og forsetans svo hann næði að þakka Lula ómetanlega aðstoð í eigin persónu. Þetta var daginn áður en báðir fóru til að kveðja páfann hinstu kveðju.“
Kristinn segist hafa átt von á því að í þessari seinni umferð kosninganna sem fram fór í gær myndi hægri maðurinn Flavio Bolsonaro hafa sigur, enda hafi uppgangur hægri aflanna í Vesturheimi verið mikill:
„Það er mikilvægt að Lula heldur velli. Það sendir vonarglætu í heim þar sem mennskan er á undanhaldi.“