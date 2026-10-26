Biskupar biðjast afsökunar á fundinum með Trump – „Ég finn til mikillar sorgar“

Tveir kaþólskir biskupar hafa beðist afsökunar á fundi sínum með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Birt var ljósmynd af þeim að biðja með honum.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Tveir kaþólskir biskupar í Bandaríkjunum hafa gefið út opinberlega afsökunarbeiðni vegna fundar þeirra við Donald Trump og myndar sem var birt af þeim að biðja með honum síðastliðinn fimmtudag.
„Ég finn til mikillar sorgar, ekki aðeins yfir þeim sársauka sem ég olli, heldur einnig yfir því að eitthvað svo heilagt fyrir hóp trúaðra, bæn til himnesks föður okkar, skyldi vera notuð á þennan hátt,“ sagði Jeffrey Grob, erkibiskup í borginni Milwaukee í Wisconsin í opinberri afsökunarbeiðni á sunnudag.
Ekki stuðningsyfirlýsing
Sagðist Grob hafa fengið fjölmargar spurningar og athugasemdir frá sóknarbörnum vegna fundarins. Þótti þeim hegðun hans fyrir neðan allar hellur.
„Fundurinn var á engan hátt stuðningsyfirlýsing við forsetann, stefnu hans eða flokk hans,“ sagði Grob. „Okkur var sagt að fundurinn ætti að vera óformlegar umræður, að nokkrir kaþólskir ráðherrar úr ríkisstjórninni gætu látið sjá sig og að mögulega gæfist tækifæri til að biðja í einrúmi með forsetanum.“
Á fundinum mátti sjá biskupana biðja með Trump og leggja hönd á hann. Voru þeir einnig þar til að ræða um ýmis mál, svo sem réttinn til þungunarrofs, innflytjendamál og bænir í skólum.
Hvíta húsið nýtti sér fundinn og birti bæði myndir og myndbönd af honum. En biskuparnir höfðu ekki gefið samþykki fyrir því. Hefur Trump verið sakaður um að nýta sér fundinn fyrir þingkosningarnar sem fara fram eftir aðeins rúma viku.
Misnotaðir af Hvíta húsinu
Grob er ekki einn. William Joensen, biskupinn í borginni Des Moines í Iowa hefur einnig beðist opinberlega afsökunar. Sagði hann jafn fram að honum þætti sem Hvíta húsið hafi misnotað fundinn.
„Ég vildi að ég hefði verið útsjónarsamari og ekki svona einfaldur, líkt og þeir sem nýttu fund okkar í þágu eigin stjórnmálabaráttu,“ sagði Joensen. „Ég bið þess að ég megi vera gætnari og vitrari héðan í frá, en jafnframt stend ég fastur fyrir í þeirri afstöðu minni að vera opinn fyrir samskiptum við stjórnmálaleiðtoga á öllum stigum, og að biðja fyrir þeim.“
Hvíta húsið hefur ekki viljað svara spurningum um hvort að biskuparnir hefðu gefið leyfi fyrir myndbirtingum af fundinum.
„Það hefur aldrei verið til forseti sem hefur reynst kaþólskum Bandaríkjamönnum betri en Trump forseti, og öflugur ferill hans sannar það,“ sagði Taylor Rogers, talsmaður Hvíta hússins.