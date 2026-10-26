Biður ríkisstjórnina um að banna rússneskum skíðamönnum að koma til Noregs

Borgarstjóri Osló hefur farið fram á það að ríkisstjórn Noregs veiti rússneskum keppendum ekki vegabréfsáritun vegna keppni sem á að fara fram í vetur, í heimsbikarmótaröðinni í norrænum greinum skíðaíþrótta, á hinu þekkta skíðasvæði Holmenkollen, í útjaðri norsku höfuðborgarinnar.
Í fréttum norska ríkisútvarpsins, NRK, kemur fram að borgarstjórinn, Anne Lindboe, hafi bent á að rússneskir skíðamenn hafi fengið að keppa á Holmenkollen síðasta vetur og nú verði að girða fyrir það. Keppni í heimsbikarmótaröðinni í norrænum greinum, til að mynda skíðagöngu og skíðastökki, á að fara fram á Holmenkollen í mars á næsta ári en í sama mánuði verður keppt í heimsbikarnum í alpagreinum í Kvitfjell í Lillehammer, en á því svæði var keppt á vetrarólympíuleikunum 1994.
NRK segir að þessi beiðni borgarstjórans komi í kjölfar þess að alþjóðaskíðasambandið hafi í auknum mæli leyft keppendum frá Rússlandi og Belarús að keppa í heimsbikarnum, undir hlutlausum fána.
Lindboe segir að rússneskir keppendur eigi ekki að fá keppa í höfuðborg Noregs á meðan Rússland haldi stríðinu gegn Úkraínu áfram.
Í Noregi hafa síðan stríðið hófst gilt miklar takmarkanir á inngöngu rússneskra borgara í landið en íþróttamenn hafa notið undanþága. Lindboe segir að binda verði enda á þessar undaþágur og norska skíðasambandið tekur undir það. Formaður þess Roger Finjord segir að afstaða sambandsins sé skýr:
„Við viljum ekki rússneska þátttakendur.“