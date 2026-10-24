Þrír menn segjast hafa selt Lindsey Graham vændi – Einn var 17 ára

Í myndbandi sem birt var af hópnum The Young Turks segir að þingmaðurinn Lindsey Graham hafi keypt vændi af karlmönnum. Graham lést skyndilega í sumar.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Graham, hinn íhaldssami þingmaður Repúblíkanaflokksins, var áberandi í öldungardeild þingsins. Hann lést skyndilega úr slagæðablæðingu þann 11. júlí síðastliðinn 71 árs gamall.
Í myndbandinu lýsa þrír menn því hafa selt Graham vændi á árunum 2001 til 2015. Einn af þeim var 17 ára þegar Graham keypti af honum vændi.
Vildi sjá skilríki
Meðal annars er rætt við mann sem kallar sig Cory og segist hafa selt Graham vændi á Mayflower hóteliu í Washington árið 2015. Sagði hann að Graham hafi viljað láta niðurlægja sig og borgaði síðan 1.500 dollara í reiðufé. Það er rúmlega 180 þúsund krónur.
Annar maður, Jesse, fékk ekki svona ríflega borgað. Heldur samanlagt 510 dollara fyrir tvö skipti á hótelum í Washington árin 2012 og 2014. Það gerir samanlagt 62 þúsund krónur.
Sá þriðji Kelvin sagðist hafa selt Graham vændi í Arizona árið 2001, þá 17 ára. Graham reyndar efaðist um aldurinn og vildi sjá skilríki. Kelvin hafi fullvissað hann um að vera orðinn 18 ára áður en hann seldi honum vændið sem var tekið upp á myndband. Graham var þá 45 ára.
Graham var einstæðingur alla ævi. Orðrómur var uppi lengi um að hann væri samkynhneigður en hann hafnaði því. Einnig barðist hann gegn réttindum hinsegin fólks í þinginu.