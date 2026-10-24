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Sigríður Hagalín með frumlega hugmynd fyrir borgarstjórn – „Byggingin er bæði falleg og praktísk“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 24. október 2026 12:26
Sigríður bendir borgarstjórn á að líta til Árósa í Danmörku.

Sigríður Hagalín Björnsdóttir, fréttakona og rithöfundur, leggur til að borgarstjórn Reykjavíkur sameini tvö mál sem henni eru hjartfólgin, það er bókasöfn og bílastæði. Fyrirmyndina sé að finna í Danmörku.

„Hugsað í lausnum: borgarstjórn Reykjavíkur gæti litið til Danmerkur og sameinað tvö fyrirferðarmikil viðfangsefni sín um þessar mundir, bókasöfn og bílastæði,“ segir Sigríður í færslu á samfélagsmiðlum.

Á hún þar við Dok1 í Árósum, bókasafn og samfélagsmiðstöð. Þar sé til dæmis hægt að fá afgreidd vegabréf og kjósa utan kjörfundar. Þar er líka einn framsæknasti bílakjallari Evrópu, með þúsund stæðum.

Dok1 í Árósum er frumleg bygging.

„Þar ekur maður bílnum inn um innganginn og skilur hann eftir, og sjálfvirkt lagningarkerfi tekur við honum, þeytir honum niður í hyldýpið og leggur honum - rétt eins og bók í hillu. Magnað sjónarspil!“ segir Sigríður. „Svo þegar maður hefur lokið erindum sínum á bókasafninu eða í nágrenni þess sækir kerfið bílinn niður í undirdjúpin og skilar honum út á götu. Allir glaðir! Byggingin er bæði falleg og praktísk, með stórkostlegt útsýni á haf út ... og liggur líka vel við almenningssamgöngum.“

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