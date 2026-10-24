Sigríður Hagalín með frumlega hugmynd fyrir borgarstjórn – „Byggingin er bæði falleg og praktísk“

Sigríður Hagalín Björnsdóttir, fréttakona og rithöfundur, leggur til að borgarstjórn Reykjavíkur sameini tvö mál sem henni eru hjartfólgin, það er bókasöfn og bílastæði. Fyrirmyndina sé að finna í Danmörku.
„Hugsað í lausnum: borgarstjórn Reykjavíkur gæti litið til Danmerkur og sameinað tvö fyrirferðarmikil viðfangsefni sín um þessar mundir, bókasöfn og bílastæði,“ segir Sigríður í færslu á samfélagsmiðlum.
Á hún þar við Dok1 í Árósum, bókasafn og samfélagsmiðstöð. Þar sé til dæmis hægt að fá afgreidd vegabréf og kjósa utan kjörfundar. Þar er líka einn framsæknasti bílakjallari Evrópu, með þúsund stæðum.
„Þar ekur maður bílnum inn um innganginn og skilur hann eftir, og sjálfvirkt lagningarkerfi tekur við honum, þeytir honum niður í hyldýpið og leggur honum - rétt eins og bók í hillu. Magnað sjónarspil!“ segir Sigríður. „Svo þegar maður hefur lokið erindum sínum á bókasafninu eða í nágrenni þess sækir kerfið bílinn niður í undirdjúpin og skilar honum út á götu. Allir glaðir! Byggingin er bæði falleg og praktísk, með stórkostlegt útsýni á haf út ... og liggur líka vel við almenningssamgöngum.“