Salvör krefur stjórnvöld um svör – „Að baki þessu máli er barn sem lést og fjölskylda sem hefur orðið fyrir óbætanlegum missi“

Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir að stjórnvöld verði að gera grein fyrir úrbótum varðandi neyðarvistun barna. Tvö ár eru síðan drengur í neyðarvistun brann inni og það hafi verið á ábyrgð ríkisins.
„Tvö ár eru liðin frá því að sautján ára drengur lést í eldsvoða á Stuðlum 19. október 2024. Hann var þar í neyðarvistun, sviptur frelsi sínu á ábyrgð ríkisins,“ segir Salvör í aðsendri grein á Vísi. „Þegar barn er vistað í lokuðu úrræði til að tryggja öryggi þess verður það að geta treyst því að þar sé því óhætt. Ríkið ber ríka ábyrgð á að tryggja öryggi þessara barna, enda geta þau ekki sjálf yfirgefið húsnæðið þegar hætta steðjar að.“
Margt fór úrskeiðis
Vísar hún í svarta skýrslu Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnunar (HMS) um brunann frá því í mars á þessu ári. Þar hafi komið fram að ef brunavarnir hefðu verið í samræmi við brunahönnun hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. Ítrekaðar kröfur hefðu ekki leitt til nauðsynlegra aðgerða, brunahólfun brást, reyklúgur opnuðust ekki og aflæsingarbúnaður fyrir flóttaleið virkaði ekki.
„Rannsókn lögreglu tók rúma tuttugu mánuði áður en málið var afhent ákærusviði síðastliðið sumar. Það er brýnt að skýra hvað fór úrskeiðis og koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur,“ segir Salvör.
Skýrslu ekki skilað
Bendir hún á að Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála (GEV) ætti að rannsaka alvarleg óvænt atvik í þjónustu sem þessari en rannsóknin á þessu máli hafi verið sett í bið í janúar árið 2025 til að tryggja að framburður starfsfólks yrði ekki notaður gegn þeim í sakamáli. Henni hafi síðan verið lokað síðastliðinn maí án skýrslu.
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„Tryggja verður bæði réttindi starfsmanna og möguleikann á að rannsaka öryggi þjónustunnar án tafar. Börn geta ekki beðið árum saman eftir því að kerfið dragi lærdóm af alvarlegum atvikum,“ segir Salvör.
Byggingin í notkun á ný
Eftir slysið var hluti viðbyggingarinnar sem eldurinn kom upp í tekinn í notkun á ný, í apríl 2025. Skýra þurfi hvaða úrbætur hafa verið gerðar og hver beri ábyrgð á framkvæmd þeirra sem og hvernig eftirliti verði háttað.
„Að baki þessu máli er barn sem lést og fjölskylda sem hefur orðið fyrir óbætanlegum missi. Þegar svo alvarleg atvik verða í þjónustu við börn verðum við að sýna börnum og fjölskyldum þeirra meiri virðingu, rannsaka hvað gerðist og tryggja að nauðsynlegum úrbótum sé fylgt eftir,“ segir Salvör að lokum. „Börn sem dvelja í úrræðum á vegum ríkisins eiga skýlausan rétt á öruggri þjónustu. Lærdómurinn af brunanum verður að skila sér í raunverulegum aðgerðum, auknu öryggi og skýrri ábyrgð þeirra sem fara með vernd og umönnun barna.“