Lilja Rafney ekki ánægð með breytingu flokksbróður síns – „Þetta er ekki boðlegt“

Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingkona Flokks fólksins, er ekki ánægð með fyrirhugaðar breytingar á hinni svokölluðu Loftbrú. Flokksbróðir hennar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra tilkynnti breytinguna fyrir skemmstu.
Innviðaráðuneytið tilkynnti nýlega breytingar á Loftbrúnni, sem hefur verið við líði síðan árið 2020. Það er að íbúar á vissum svæðum landsbyggðarinnar hafi getað fengið 40 prósent niðurgreiðslu á sex innanlandsflugferðum á ári. Nú verður henni breytt í 7 þúsund króna niðurgreiðslu á hverja ferð. Ástæðan er sú að fjárveitingar hafa ekki dugað undanfarin ár og ríkissjóður þurft að bæta við í fjáraukalögum.
Dropi í hafið
En margt fólk á landsbyggðinni hefur stigið fram og mótmælt þessum breytingum. Þar á meðal Lilja Rafney, sem er ekki aðeins flokkssystir Eyjólfs í Flokki fólksins heldur sitja þau á Alþingi fyrir sama kjördæmi, það er Norðvesturkjördæmi.
„Þegar flug t.d. frá Ísafirði til Reykjavíkur getur verið 49 þúsund aðra leið þá er eitthvað mikið að og 7000 kr. niðurgreiðsla fyrir landsbyggðarfólk dropi í hafið !“ segir Lilja Rafney í færslu á samfélagsmiðlum.
Flug ekki fyrir efnaminni
Segir hún að Loftbrúin hafi verið góð ákvörðun á sínum tíma. En nú leiki Icelandair lausum hala í verðlagningu enda með enga samkeppni í innanlandsflugi en bjóði þess í stað flug til Spánar á 20 til 30 þúsund krónur.
„Þetta er ekki boðlegt og verkefni okkar þingmanna og ráðherra að taka til alvarlegrar skoðunar. Innanlandsflug er mikið öryggismál og almenningssamgöngur fyrir fjölda íbúa landsbyggðanna og á ekki að vera lúxus fyrir íbúa og fjölskyldufólk sem þarf að sækja fjölmarga þjónustu á höfuðborgarsvæðið,“ segir Lilja Rafney. „Ef áfram heldur sem horfir mun ferðum fækka enn frekar vegna óhóflegrar verðlagningar og flugið ekki valkostur fyrir efnaminna fólk heldur fyrst og fremst fyrir þá efnameiri og þá sem fá flugið endurgreitt vegna vinnu sinnar.“