Kennari skildi bekk sex ára barna einan eftir og fór á fyllerí – Læsti sig inni á klósettinu

Katharine Viviano, 50 ára grunnskólakennari í Pennsylvaníufylki í Bandaríkjunum, hefur verið ákærð fyrir ölvun á almannafæri eftir undarlegt atvik í hádeginu á miðjum skóladegi. Viviano klessti bíl og læsti sig inni á klósetti skólans.
New York Post greinir frá þessu.
Viviano er kennari fyrsta bekks við Pleasant Valley grunnskólann í bænum McMurray í Pennsylvaníufylki. Hún hefur verið ákærð fyrir ölvun á almannafæri eftir undarlegan atburð sem átti sér stað þann 8. október síðastliðinn.
Þetta var ósköp venjulegur fimmtudagsmorgun þangað til klukkan 11 þegar öryggismyndavélar sína að Viviano fór úr skólanum og keyrði í nálæga áfengisverslun, Fine Wine & Good Spirits.. Keypti hún þar áfengi og sneri aftur í skólann. En skólabörnin hafði hún skilið eftir í miðjum tíma, alein.
Það næsta sem gerist er að Viviano keyrir á mannlausan bíl á bílastæði grunnskólans, fer svo úr bílnum og staulast inn í skólann. Augljóslega ölvuð og reikandi.
Gat varla gengið
En þar með var málinu ekki lokið því að þegar inn í skólann var komið fór Viviano ekki að kenna börnunum, sem biðu enn þá eftir henni. Þess í stað fór hún inn á klósettið og læsti sig inni.
Það var ekki fyrr en annar kennari gekk inn í kennslustofuna sem það komst upp að börnin voru ein og Viviano hvergi sjáanleg. Seinna komst starfsfólkið að því að Viviano væri læst inni á klósetti með lítilli rænu vegna áfengisdrunga.
Hringt var á lögregluna og tókst loks að ná Viviano út af klósettinu með aðstoð skólastjóra, hjúkrunarfræðings og fleira starfsfólks skólans. Að sögn lögreglu gat Viviano varla gengið vegna ölvunar, áfengislyktin var mikil og rödd hennar afar þvoglumælt. Viðurkenndi hún að hafa drukkið vodka.
Komið fyrir í öðrum bekkjum
Börnin voru látin vera á leikvellinum á meðan þetta var að eiga sér stað. Seinna var þeim komið fyrir í öðrum bekkjum.
„Áhersla okkar er áfram á að styðja við þá nemendur sem urðu fyrir áhrifum af þessu atviki og tryggja öruggt, stöðugt og jákvætt námsumhverfi út skólaárið,“ segir í tilkynningu skólans.
Ekki kemur fram hvort að Viviano hafi verið leyst frá störfum. En hún hefur verið ákærð fyrir ölvun á almannafæri.