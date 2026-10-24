Íslendingar lýsa því hversu mikið þeir ná að leggja til hliðar í hverjum mánuði – „Bara góð ef ég kem út á núlli þessa dagana“

Í dýrtíð eins og nú er er ekki sjálfsagt að geta lagt fyrir í hverjum mánuði. Annað hvort inn á sparireikning eða borgað inn á lán. Í umræðum á samfélagsmiðlinum Reddit ræða netverjar um hversu mikið þeir ná að spara í hverjum mánuði.
„Langar að forvitnast um hvað þið getið lagt mikið til hliðar í hverjum mánuði eftir að allir reikningar og svoleiðis hafa verið greiddir? Og hvað þið eru að safna fyrir eða setja peningana ykkar í?“ segir upphafsmaður umræðunnar í líflegum þræði. „Ég get lagt til hliðar 400 þús á mánuði, en ég bý hjá foreldrum og er algjör nískupúki með hvað ég kaupi. Ég set síðan peningana í vaxtasjóð sem eru með 8 prósent ársvexti eins og stendur.“
Safna hundruð þúsundum
Sumir Íslendingar ná að spara ágætis summur eins og kemur fram í þræðinum. Jafn vel nokkur hundruð þúsunda króna í hverjum mánuði.
„Þegar eru engin stór óvenjuleg útgjöld þá spörum við konan um 500 þús. Fer inn á vaxtareikning. Tæmdum varasjóðinn í viðhald á húsinu í sumar svo núna þarf að spara uppí 2-3mil varasjóð og byrja aftur að borga reglulega inn á húsnæðislánið,“ segir einn ábyrgur fjölskyldufaðir. „Sem grown ass fjölskyldumaður verð ég að gefa fólki í sömu stöðu og OP þau ráð að í guðanna bænum safna auka peningum inn á bankareikning með sem hæstum vöxtum og ekki fokking snerta þá. Ekki gambla auka peningunum í crypto eða eyða þeim í gras, annars er maður að komast inn á húsnæðismarkaðinn á sama tíma og vinnufélagar sem eru 10+ árum yngri en maður sjálfur.“
„Sirka 170-200 þúsund sem fer inn á sparnað, ásamt 30 þúsund í skemmtisjóð fyrir ferðalög, dót sem mig langar í og svona,“ segir annar. „Er aðallega að safna mér fyrir Íbúð, það er pæling að flytja inn á foreldra kærustunnar því þá get ég lagt inn 500 þúsund til hliðar á mánuði.“
„Uþb 450þús á mánuði síðustu 18 mánuði. Hef þau gífurlegu forréttindi að fá að búa í foreldrahúsi og borga enga leigu. Myndi ekki lýsa mér sem nískupúka en er mjög hófsamur. Hef enginn alvöru útgjöld eða ábyrgðir,“ segir ungur maður.
Matur og leiga dýr
Aðrir ná ekki að safna nema kannski nokkrum tugum þúsunda króna.
„Ég næ kannski að leggja 20 þúsund til hliðar. Allur peningurinn minn fer í mat og leigu. It’s rough out here,“ segir einn.
„Yfirleitt aldrei meira en 50 þúsund. En ég geri stundum smá auka vinnu þar sem ég fæ borgað svart, voða misjafnt hversu oft ég geri það samt,“ segir annar.
„Á góðum mánuði kannski 5þ kall,“ segir sá þriðji.
Margir í mínus
En svo eru margir sem ná ekkert að leggja til hliðar í hverjum mánuði. Og eru jafn vel í mínus um hver mánaðamót, þurfa að ganga á gamlan sparnað eða taka yfirdráttarlán.
„Nákvæmlega ekkert. Ég á eigin íbúð, bíl og barn, rek eigið heimili og er eiginlega í mínus eins og er. Hátt matarverð og aukinn kostnaður vegna tómstunda unglings, auk algers niðurskurðar á yfirvinnu hefur sett heimilisbókhaldið í uppnám,“ segir einn í vanda.
„Síðustu 4 ár eða síðan ég eignaðist barn 1, þá er ég búinn að vera í mínus, er loksins að ná að klóra í bakkann eftir þetta fæðingarorlofsvesen,“ segir ungt foreldri. „Kannski gott að nefna að ég á íbúð sem ég borga 270k á mánuði af láninu og barn 2 er 2 ára. Var ekki búinn að klóra mig úr mínusnum af barni 1 þegar númer 2 kom. Það er dýrt að lækka í launum um 20% og vera heima allan daginn með lítið barn sem étur og étur.“
„Lagt til hliðar? Á síðustu 2 árum höfum við náð þremur mánuðum án þess að auka á yfirdráttinn en við erum 5 manna fjölskylda. Kannski á þetta bara að vera svona fyrir fjölskyldufólk?“ segir sá þriðji.
„Ég er nýskiliin og var að kaupa íbúð. 2 börn og ekkert sérstök laun. Ég er bara góð ef ég kem út á núlli þessa dagana,“ segir ein.